Les pompiers de Haute-Vienne multiplient les formations de lutte contre les feux de forêt face à la menace

Le risque d'incendie en milieu forestier est de plus en plus présent, à cause du changement climatique. Y compris en Limousin, alors le SDIS de Haute-Vienne forme ses pompiers.

Cette semaine, une vingtaine de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels utilisent la campagne de Nedde (Haute-Vienne) pour s'entraîner sur la lutte contre les feux de forêt. C'est un risque qui se multiplie avec l'évolution du réchauffement climatique explique le Lieutenant Séverine Bourlon, du Centre de Secours Limoges Beaubreuil : "On avait jusqu'à présent un département peu impacté du fait de l'humidité qu'on retrouvait dans nos forêts, grâce à la végétation feuillue. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus de végétaux résineux comme des pins". Jusqu'à présent, les incendies représentent 10 à 12% des interventions des pompiers de Haute-Vienne.

Comme exemple, le Lieutenant Séverine Bourlon prend la Dordogne qui commence déjà à subir des incendies dans ses massifs montagneux.

80% des incendies se déclarent à proximité d'une habitation

Un barbecue, des travaux avec des outils électriques, une cigarette mal éteinte... ce sont les causes principales des départs de feu. Pour le colonel Franck Machingorena, directeur des services d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Vienne, il faut adopter quelques gestes simples : couper son herbe sèche pour éviter de donner du combustible au feu, mais aussi il faut toujours travailler avec de quoi éteindre un incendie (seau d'eau, pelle, extincteur). Des gestes aussi à adopter dans les exploitations agricoles puisque notre département est aussi assujetti aux feux de récolte et de chaume.

Les pompiers de Haute-Vienne s'entraînent à défendre un point sensible (pylône électrique, habitation..) © Radio France - Anais Martin-Cauvy

Au SDIS 87, les formations vont se multiplier afin d'être opérationnel en cas de feu de forêt. Jusqu'à présent il y avait une formation par an, désormais, on passe à trois. Pendant une semaine, une vingtaine de pompiers devront faire face à différentes situations : protection d'un point sensible, noyage d'un feu, ou encore mise en sécurité dans un camion au cas où les pompiers soient piégés par le feu.

Les pompiers renouvellent aussi leur équipement, de nouveaux camions spécifiques à la lutte contre les feux viennent d'être réceptionnés.