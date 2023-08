Les pompiers de la Mayenne vont pouvoir s'équiper de 3 véhicules de lutte contre les feux de forêt

La lutte contre les feux de forêt devient une des principales missions des pompiers. Avec le réchauffement climatique, on en voit hélas de plus en plus en France. Au total, 72.000 hectares de forêt sont partis en fumée en 2022. Forcément, les secours dans tout le pays se préparent aux pires éventualités et s'équipent en conséquence. Même si la Mayenne est plutôt épargnée, la vigilance reste de mise. Et le SDIS-53 n'est pas oublié.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce que 297. 833 euros supplémentaires seront alloués à la lutte contre les feux de forêt dans le département, "ce qui permettra l’achat de 3 véhicules de lutte contre les feux de forêt" précise dans un communiqué la préfecture.