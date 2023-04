Les pompiers des Pyrénées-Orientales peuvent faire le plein d'eau dans des caves coopératives

C'est bien avec de l'eau que les pompiers des Pyrénées-Orientales vont faire le plein de leurs camions de lutte contre les incendies ! Dès les prochains jours, les soldats du feu vont pouvoir venir faire le plein d'eau dans 16 caves caves coopératives de vin du département. Toutes ces structures ont des cuves de 15.000 litres à l'abandon depuis plusieurs années "il y a des moins en moins de viticulteurs et malheureusement, on se retrouve avec des cuves qui ne servent plus" déplore Michel Maurisard, à la fois pompier et viticulteur.

"Il n'y a plus de vin, maintenant, il y a de l'eau"

Il fait partie de ceux qui ont eu cette idée, actée ce mardi par la signature d'une convention entre la préfecture, le SDIS, la chambre d'agriculture, et les caves coopératives. "Ça fait bizarre, il vaudrait mieux qu'il y ait du vin et que l'on puisse le vendre correctement, surtout qu'ici, on a de bons produits [...] Il n'y a plus de vin, maintenant, il y a de l'eau !" poursuit le vigneron-pompier. "Autant les mettre à disposition" lance Thierry Feuerstein, président de la coopérative dont l'un des sites est à Cassagnes.

Là où le vin passait autrefois, les pompiers ont installer un branchement pour remplir leurs camions. © Radio France - Thibault Delmarle

Une cuve : 16 camions remplis

Ces cuves, désormais transformée en citernes à eau pour les pompiers, ont plusieurs avantages : elles permettent d'épargner le réseau d'eau potable, "c'est de l'eau brute, de l'eau de rivière que l'on va chercher avec nos camions" explique Vivien Albafouille, le second de Michel Maurisard à Estagel. Ces citernes se trouvent parfois loin des zones desservies par le réseau d'eau. Elles peuvent donc faire gagner un temps précieux aux pompiers chargés de remplir les cuves des camions pour des feux dans ces secteurs.

Chacune de ces cuves d'une capacité de 15.000 litres peut remplir une colonne de pompier complète, soit seize camions feu de forêt. En plus de servir lors des incendies, les agriculteurs pourront également puiser dans ces réserves d'eau "brutes", avec l'une autorisation de la préfecture.