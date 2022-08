Les pompiers et les agents de l'agglomération patrouillent ensemble pour prévenir les incendies à Carcassonne

Alors que les incendies se multiplient en cet été caniculaire, l'Aude est particulièrement surveillée. On se souvient par exemple des feux près de Narbonne l'an dernier, et de Mouxe où 850 hectares avaient brûlé, ou encore des 750 hectares ravagés au sud de Carcassonne en 2019. Pour tenter de prendre les incendies très tôt et même essayer d'empêcher leurs départs, l'agglomération de Carcassonne et le SDIS 11 expérimentent un partenariat inédit : une patrouille en binôme, que France Bleu Occitanie a pu suivre.

180 km par jour en moyenne

C'est une patrouille de deux personnes (un pompier et un agent de l'agglomération, donc), qui sont sur le terrain de 11h à 20h. Ils parcourent 180 km par jour en moyenne, sur une quinzaine de communes du territoire, dans un 4x4 Rover jaune prêté par l'ONF. Celui-ci dispose d'une citerne de 600L d'eau et d'une lance haute pression. "Cela nous permet de travailler 5 à 10 minutes sur un feu naissant", détaille le lieutenant Patrice Porceddu, qui espère que ce dispositif sera pérennisé. Pour l'instant, l'expérimentation a démarré le 15 juillet et doit se terminer le 15 août.

Le lac de la Cavayère particulièrement surveillé

La patrouille passe au moins deux fois par jour au lac de la Cavayère, "la plage de Carca", très fréquenté. "Un lieu où on a coupé, débroussaillé pendant un mois avec l'aide de l'ONF pour éviter une propagation rapide des feux", explique Claude, agent de l'agglomération qui nous guide ce jour-là. Il regarde attentivement si personne ne met sa cigarette n'importe où, ou fait un barbecue ; "j'ai déjà retrouvé des traces noires le soir". Les vacanciers venus profiter du site de 40 hectares, bordé de pins, sont plutôt sages. "Mais ça peut aller très vite, avec un véhicule qui chauffe l'herbe, du verre au soleil ou autre", prévient le pompier volontaire Benoit. Lui dispose de la compétence de mobiliser des équipes des pompiers et même d'un avion bombardier d'eau si besoin. "Il faut être prudent, d'autant que de nombreuses habitations ne sont pas loin".

Pour l'agglomération, la mise en place d’une patrouille pour un mois sur un seul massif coûte 16.140 euros (8.700 euros de frais de personnels ; 7. 440 euros pour les frais de carburant et l'entretien du véhicule).