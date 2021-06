Les premières pales d'éoliennes sont arrivées sur le port de Saint-Nazaire

Les pales de 75 m de long sont fragiles et les manoeuvres délicates

Elles ne passent pas inaperçues sur le port de Saint-Nazaire, les premières pales d'éoliennes destinées au futur champ au large du Croisic qui comptera 80 éoliennes. 18 pales d'éoliennes longues de 75 mètres, pesant 30 tonnes sont arrivées de Castellon en Espagne à bord d'un navire spécialisé ce samedi.

Manoeuvre délicate

Les pales d'éoliennes sont déchargées une par une. Une vingtaine d'agents portuaires sont mobilisés. La manoeuvre est lente et précise, les pales en fibre de verre et balsa sont fragiles. Deux grues travaillent en simultané. En attendant leur installation en mer au printemps prochain, les pales sont stockées à proximité, sur un espace dédié aux éoliennes . 240 pales sont attendues au total.

Sur le port, depuis cinq ans, une quinzaine d'hectares ont été aménagés pour stocker les pales mais aussi les nacelles fabriquées dans l'usine voisine de Montoir-de-Bretagne et les mâts qui arrivent d'Espagne. les quais ont été renforcés et supportent jusqu'à 15 tonnes par mètre carré. L'idée est d'assembler au maximum à terre pour réduire le nombre de jours en mer quand on sait que la location d'un bateau spécialisé se chiffre en centaines de milliers d'euros par jour.

Les pales venues d'Espagne sont déchargées à l'aide de deux grues © Radio France - Anne Patinec

Des colis à très forte valeur ajoutée

D'ici l'an prochain, une centaine de bateaux devraient acheminer des morceaux d'éoliennes au port. "Ca reste marginal en nombre d'escales comparé au 2 600 escales de bateaux que l'on enregistre chaque année" explique Ludovic Bocquier, responsable du secteur énergies au grand port de Nantes Saint-Nazaire "en revanche, ce n'est pas du tout marginal en terme de valeur ajoutée. Ce sont des colis à très forte valeur ajoutée qui mobilisent énormément de manutention portuaire".

Les 80 éoliennes du premier parc français en mer doivent entrer en service avant la fin 2022. Elles doivent fournir 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique. Le Grand Port espère ensuite stocker du matériel pour le parc de Yeu-Noirmoutier mais aussi pour les futures éoliennes flottantes du Sud Bretagne.