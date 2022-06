Les premiers cèpes et girolles cueillis en Dordogne. "La saison est officiellement ouverte"

Cinq promeneurs avec des paniers en osier arpentent la forêt de Lanmarye ce samedi 11 juin. La tête baissée vers le sol, pas de doute, ils cherchent des champignons. Ils sont membres de la société mycologique du Périgord et font la première de leurs 50 sorties de l'année. L'objectif n'est pas seulement de se promener et de ramener le déjeuner, mais aussi de recenser les champignons en Dordogne.

Daniel Lacombe est mycologue et membre de la société mycologique du Périgord. "On a des statistiques sur les champignons qu'on peut trouver en Périgord et notre société a un inventaire avec les espèces qui ont été trouvées telle année et les lieux où on les a trouvées. C'est intéressant."

Ce matin, c'est l'incertitude, ils ne savent pas vraiment sur quoi ils vont tomber. Mais ils ne sont pas là par hasard. "Dans ces bois, il y a des zones de creux, explique Daniel Lacombe. Donc on peut penser que l'humidité se sera peut-être posée là. Et il y a une grande variété d'essences d'arbres, ça augmente les chances d'avoir des espèces différentes."

Il a plu, il a fait chaud, le cocktail idéal pour que les champignons sortent. Rapidement les trois chercheurs trouvent girolles, cèpes, golmottes, petites lépiotes. La cueillette est bonne. "C'est une bonne surprise, les champignons c'est assez aléatoire." La saison est officiellement ouverte selon Daniel Lacombe. Ca commence. Après ça va dépendre de la suite du temps, si il n'est pas trop sec. Jusqu'en décembre, il y a de l'espoir d'avoir des champignons."

Comment les cuisiner? Les conseils de Daniel Lacombe, mycologue

"Les cèpes il faut les couper en lamelles, les faire revenir dans une poêle. Soit on les mange comme ça, en accompagnement d'une viande. Soit on peut les manger avec des pommes de terre qu'on a fait préalablement cuire avec de la graisse de canard, c'est ce qu'on appelle des pommes de terre sarladaises. Le cèpe on peut le manger aussi en omelette. Ou en tourte ou en quiche avec des champignons."

"Le cèpe il suffit de l'essuyer avec un sopalin ou de le brosser. Il faut éviter de laver les champignons. Ils ont quand même eu beaucoup d'eau souvent, ce n'est pas la peine de leur en redonner."

"Les girolles ça peut avoir le même type d'accompagnement. Une viande, en omelette ou avec des pommes de terres aussi."