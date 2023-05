Les premiers cèpes sont en avance en Dordogne

Les premières photos de récolte de cèpes apparaissent sur les réseaux sociaux des Périgourdins. Les champignons sont précoces cette année, d'ordinaire les cèpes d'été se récoltent davantage en juin.

"Nous n'y croyons pas trop avec le temps sec d'avril", avance pourtant Daniel Lacombe, l'ancien président de la société mycologique du Périgord, "mais là il a commencé à pleuvoir et nous avons enfin eu une poussée". C'est la clé pour ces champignons affirme l'expert : un temps sec et humide.

"C'est quand même précoce"

Un beau cèpe de 448 grammes. - Julien de Mussidan

C'est d'ailleurs ce qui a permis à Julien, habitant de Mussidan, d'en trouver en forêt proche de chez lui mercredi : "A la sortie du travail, je suis allé dans un bois pour voir si éventuellement il y avait des morilles et en fait, très rapidement, juste à l'entrée du bois, je suis tombé sur ces beaux cèpes, dont le plus gros faisait 448 grammes exactement. J'en ai trouvé six-sept."

"C'est vraiment plus tôt, analyse Julien. En général, il peut y en avoir en début d'été. Là, au mois de mai, je ne dis pas qu'il y en a jamais eu au mois de mai, mais c'est quand même précoce."

"Saurez-vous les trouver ?", s'amuse Julien, amateur de récolte de morilles et cèpes. - Julien de Mussidan

Les cèpes de Bordeaux plus tardifs

Pour les autres cèpes, "la saison a tendance à reculer, ajoute le spécialiste Daniel Lacombe, les étés secs et la pluie plus tardive modifient la saison de septembre-octobre à octobre-novembre, voire décembre." Mais déjà l'année dernière, les "bons orages de début juin et juillet" ont donné lieu à une première poussée de cèpes.