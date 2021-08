Pour la première fois en Bretagne, des moustiques tigres ont été capturés près de Rennes

C'est une première en Bretagne ! Des moustiques tigres ont été repérés et capturés à Domagné, à l'est de Rennes, annonce l'ARS Bretagne ce jeudi 26 août.

Un traitement insecticide va être réalisé par une entreprise spécialisée dans la nuit de jeudi à vendredi 27 août, dans les quartiers concernés. Les habitants ont été avertis. L'objectif est d'éradiquer les moustiques tigres et leur larves.

L'Agence régionale de santé de Bretagne conseille de supprimer et vider tous les endroits et objets pouvant retenir de l’eau de pluie. Elle rappelle les gestes à respecter pour éviter la propagation du moustique tigre.

Mettre à l’abri de la pluie les récipients utilisés ou non

Veiller à vider intégralement tous les récipients contenant de l’eau au moins une fois par semaine

Fermer hermétiquement (avec un élastique et un tissu) les ouvertures des bidons de récupération d’eaux de pluies, pour empêcher les moustiques de venir y pondre

Signaler la présence du moustique tigre

Le moustique tigre est tout petit, il mesure environ 5 mm, ailes et trompe comprises. Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et les pattes. Il vit et pique le jour. Sa piqûre est douloureuse. Si vous voyez un moustique tigre, il faut le signaler sur ce site internet.