Les prix de l'eau augmentent dans le Poitou, "c'est inéluctable" pour le président de Eaux de Vienne

Plus 7% le prix du mètre cube d'eau dans les 13 communes historiques de Grand Poitiers, plus 9% pour Eaux de Vienne et dans le Bressuirais, et même plus 11% dans le Thouarsais. Les tarifs grimpent nettement en ce début 2023. "Nous ne pouvons pas faire autrement face à l'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, mais aussi l'envolée des prix des produits de traitements (chlore et chaux)", explique Rémy Coopman, le président du syndicat Eaux de Vienne.

Une augmentation pour "assurer la continuité du service public"

Face à toutes ces hausses, "nous n'avons pas le choix si nous voulons assurer nos services et continuer nos travaux jusqu'en fin d'année", ajoute Rémy Coopman. Point de vue partagé par Dominique Régnier, présidente du syndicat du Val de Loire. "On a répercuté sur nos prix seulement la moitié des hausses que nous subissons, détaille-t-il. On essaie de trouver le plus juste équilibre car l'abonné ne peut pas tout supporter".

Le niveau des réserves d'eau et nappes phréatiques toujours bas

Depuis la fin de l'été 2022, les pluies n'ont pas été assez importantes dans le Poitou pour remplir de façon rassurante les nappes phréatiques et réserves d'eau, comme le Lac du Cébron. C'est l'une des deux grandes réserves d'eau des Deux-Sèvres, elle alimente en eau potable un tiers des habitants du département.

Le Cébron a une capacité de 11 millions de mètres cubes. Le remplissage en ce début 2023 est d'à peine 4 millions de mètres cubes. L'an dernier, il s'était rempli plus tard mais il avait plus de réserve de l'année d'avant.

"Évidemment, on est inquiet d'un éventuel manque d'eau pour l'été prochain", ajoute Rémy Coopman, président de Eaux de Vienne. Il souligne que les appels à la limitation de la consommation et à la sobriété sont toujours valables, même en hiver.