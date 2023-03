Les producteurs de cerises inquiets pour leur avenir en Vaucluse

Y a-t-il un avenir pour les producteurs de cerises en Vaucluse ? Alors que les arbres sont en fleurs, ils devraient se réjouir d'une mesure qui vient d'entrer en vigueur. La France n'a plus le droit d'importer des cerises traitées par un pesticide qu'on appelle le phosmet, produit que les arboriculteurs français ne peuvent plus utiliser depuis plusieurs années. La concurrence est donc moins rude, mais les producteurs font face à un autre adversaire : la mouche drosophile suzukii.

Or, dès l'année prochaine, ils ne pourront plus utiliser de produits pour s'en débarrasser.

ⓘ Publicité

Il y a encore cinq ans, Bertrand Mille avait 20 hectares de vergers de cerisiers, entre Gordes et Goult. Aujourd'hui, seulement huit. Le reste, planté par son père, il a dû l'arracher, faute de solutions pour entretenir ses arbres. "C'est sur cette parcelle que j'ai fait mes premiers pas et mangé mes premières cerises. Quand j'ai pris la décision de tout arracher, mon père n'est pas venu. C'est un crève-cœur pour lui", raconte Bertrand Mille.

Dans l'attente de financements pour des techniques alternatives

À cause de la mouche, qui pond ses œufs dans la cerise, la grignote et dénature le goût, il a perdu entre 30 et 100% de sa production sur ces parcelles. Il explique que "ce serait perdre de l'argent que de les garder. À cause de la drosophile, on n'arriverait pas à mener la production à terme, comme il s'agit d'une variété tardive". Des solutions zéro phyto existent pourtant, comme la TIS, la technique de l'insecte stérile. Mais pour cela, il faut que le ministère de l'Agriculture mette de l'argent.

La première fois que Bertrand Mille a entendu parler de cette technique, c'était en 2018. "On nous disait que ça pouvait sauver la cerise, se souvient-il. On sait que ça fonctionne, mais il faut des financements pour la lancer et ça n'arrive pas". En plus de la mouche, Bertrand Mille fait face aux gelées tardives. Les deux dernières années, il a perdu la totalité de sa récolte. Ses premières cerises sont attendues sur les étals pour la mi-mai. L'agriculteur produit aussi du raisin de table et bientôt des amandes.