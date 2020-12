Les promeneurs vigilants à Bidart après l'effondrement d'une partie de la falaise début décembre

Début décembre, une partie de la falaise d'Erretegia à Bidart s'est effondrée. Entre les curieux et les habitués, les promeneurs ne sont pas rares ces derniers jours sur les lieux. De quoi inquiéter le maire de la commune, même si le message de vigilance semble être bien passé.

Dégâts suite aux intempéries de décembre 2020 au Pays Basque, à Bidart (la Falaise de la Corniche et Erretegia s'est effondrée)

Le 10 décembre, alors que les intempéries balayaient le Pays Basque depuis le début du mois, des bouts de la falaise de la corniche et de la falaise d'Erretegia à Bidart se sont effondrés. Les lieux sont fréquentés en cette période de vacances, entre les balades digestives, les habitués en promenade et les curieux désirant voir les dégâts.

La prudence est de mise, comme le rappellent des panneaux interdisant l'accès au bord de la falaise. "On ne peut pas être derrière l'ensemble des piétons pour leur rappeler les règles, donc on met des panneaux. Pour l'instant, c'est un miracle, et je croise les doigts en disant cela, que jamais rien ne se soit passé" déclare le maire de Bidart Emmanuel Alzuri.

Il faut dorénavant faire encore plus attention qu'avant - Emmanuel Alzuri

Si les promeneurs des hauteurs de Bidart semblent prudents, les consignes de vigilance sont plus difficiles à faire respecter sur la plage à marée basse. "Il faut dorénavant faire encore plus attention qu'avant" poursuit Emmanuel Alzuri. "Il faut éviter le pied de la falaise au moins sur les 30 mètres à partir de l'aplomb, pour être à peu près en sécurité." Message reçu par cette habituée des lieux : "Si on va sur la plage, ce sera sur des plages sans risque d'éboulement !"

"On a des gestes de protection" : les promeneurs prudents sur la falaise Copier