Les Pyrénées-Atlantiques en alerte pollution au moins jusqu'à demain à cause de poussières venues du Sahara

La préfecture a annoncé mardi 5 septembre le déclenchement de la procédure d’alerte pollution niveau 2. L'air est chargé de poussières désertiques, le seuil de recommandations aux particules grossières a été dépassé dans le département. Cette alerte est active sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques.

Une forte hausse des concentrations en particules grossières est enregistrée depuis ce mardi, notamment au niveau du littoral. Avec l'absence de précipitation et des vents faibles, l'air, chargé en poussières sahariennes, stagne sur le territoire.

Pour les personnes vulnérables et sensibles, il est recommandé de :

Éviter les zones à fort trafic routier aux heures de pointe

Raccourcir le temps des sorties et éviter les activités physiques et sportives intenses

Privilégier les activités modérées

Prendre contact avec un médecin en cas de gêne respiratoire ou cardiaque ou pour savoir si votre traitement médical doit être adapté

Pour toute la population, il est recommandé de :

Réduire les activités physiques et sportives intenses

Prendre conseil auprès de son pharmacien ou de son médecin en cas de gêne respiratoire ou cardiaque

La préfecture réduit également de 20 km/h les vitesses maximales autorisées dans l'agglomération de Bayonne et Pau, mais aussi sur les autoroutes et les voies rapides. Il est recommandé d'utiliser le covoiturage et les transports en commun ou les mobilités douces.

Les dérogations pour brûlage des déchets verts à l'air libre et dans les incinérateurs sont suspendues. L'écobuage, le brûlage à l'air libre des résidus agricoles et forestiers et les activités émettrices de poussières de certaines industries sont également reportés à la fin de cette alerte pollution.