Les Pyrénées Atlantiques en vigilance orange pour vents violents

Pays Basque, France

La tempête Amélie va frapper le département cette nuit. La préfecture des Pyrénées Atlantiques a placé le département en vigilance orange pour des vents violents.

Des rafales sur la côte sont attendues dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques jusqu'à 120km/h. Dans les terres, les rafales pourraient atteindre les 90 à 100km/h. Le plus fort de la tempête est attendu en deuxième partie de nuit, et en tout début de matinée, et devrait s'estomper en fin de matinée ce dimanche.

Par ailleurs une vigilance jaune vagues-submersion a été instaurée. Sur Biarritz, l'accès aux plages est interdit à marée haute.

La préfecture appelle à la vigilance, à limiter les déplacements, à limiter la vitesse sur la route, et ne pas se promener en forêt et sur le littoral.