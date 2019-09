Les Pyrénées-Orientales et l'Hérault en vigilance orange pour orages et pluies-inondations

Deux départements du Sud de la France, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, sont placés ce samedi matin en vigilance orange orages, pluies et inondations par Météo France.

France

Après l'Hérault en vigilance orange pour orages, pluies et inondations, les Pyrénées-Orientales sont elles aussi placées en vigilance orange pluies-inondations par Météo France, à partir de 11h ce samedi. La vigilance prendra fin à 4h ce dimanche.

Selon Météo France, "en cours de matinée les pluies orageuses vont progressivement se renforcer. Les cumuls attendus sur l'ensemble de l'épisode sont de l'ordre de 100 à 120 mm, ponctuellement 150 mm en pointe voire plus. A noter que pour les Pyrénées-Orientales, c'est essentiellement le sud et l'est du département qui sont exposés. Le départements de l'Aude placé en vigilance jaune sera également impacté par les orages, mais dans une moindre mesure a priori."