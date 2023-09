Les ramoneurs sont débordés à l'approche de l'hiver

Le téléphone de Thierry Bertheaume n'arrête pas de sonner depuis que les températures ont baissé. "C'est un truc de fou" explique le patron de l'entreprise Ramona à Bihorel, dans la métropole rouennaise. 60 à 80 coups de fils par jour et autant de rendez-vous à trouver pour ses clients. "On n'arrête pas et ça va être comme ça jusqu'à fin décembre-début janvier. On bosse tous les samedis matin pour essayer de satisfaire tout le monde" raconte Thierry. Sur son énorme agenda papier noirci par la suie, le prochain rendez-vous disponible n'est pas avant la mi-octobre

1800 clients à satisfaire d'ici la fin décembre

Les deux employés de l'entreprise enchainent 20 à 25 rendez-vous par jour en ce moment. Christophe Bocquet est l'un d'entre eux. Il arrive chez Laura, heureuse propriétaire d'une petite maison sur les Hauts de Rouen et qui veut faire ramoner sa cheminée. Un foyer ouvert qui visiblement n'a pas servi depuis longtemps. Christophe connait bien le quartier. Il sait que les cheminées des maisons qui ont servi de "maisons témoins" à l'époque de la construction du quartier sont en bien meilleur état que les autres. Laura a de la chance, l'avaloir de sa cheminée est en très bon état.

Il suffit juste de décrasser le conduit à l'aide d'un hérisson, un long tuyau surmonté d'une brosse en acier.

Dix minutes plus tard, et pour 89 euros, la cheminée de Laura est prête à fonctionner. La jeune femme compte bien s'en servir tout l'hiver, mais elle pense à installer plus tard un poêle à bois, plus performant qu'un foyer ouvert.

Une centaine de poêles installés chaque année

Depuis quelques années, les poêles à bois représentent 80% de l'activité de ramonage explique Christophe. Le problème c'est que l'entreprise peine a trouver de la main d'œuvre pour répondre à toutes les demandes se désole le patron. "C'est un métier dur, c'est sale, on ne trouve personne, un apprenti il va rester 3 mois, il en a marre", explique Thierry Bertheaume. Thierry espère bien trouver un apprenti bientôt, car son activité ne cesse d'augmenter. Il installe une centaine de poêles chaque année, qui selon le règlement départemental en Seine-Maritime comme dans l'Eure doivent être ramonés deux fois par an.

