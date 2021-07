Les randos loin des foules : partez à la découverte de la cabane de Sutché

Eric Corno est accompagnateur de montagne. Sa randonnée loin des foules va emmener le promeneur à la cabane de Sutché. Un périple aller-retour d'une durée de cinq heures, qui ne présente pas de grandes difficultés.

Une randonnée pour en prendre plein la vue

Le départ se fait à Osse-en-Aspe, au niveau du château d'eau. Il va falloir emprunter le chemin de Serres pour commencer. _"_C'est un chemin qui est connu par les gens du coin, mais pas du tout connu au niveau touristique. Il va passer à la fontaine de Serres et ce chemin continue ensuite jusqu'à rejoindre la piste du Labay, explique le guide. À partir de là, on est sur une piste qu'on suit facilement jusqu'à la cabane de Sutché". Pour le retour, il est possible de faire une boucle en passant facilement un petit col sur la crète du Layens. Il faut ensuite prendre le chemin à travers les versants sud du Layens.

L'un des avantages de ce parcours, c'est que l'on peut rapidement s'y sentir seul au monde. "On est vraiment sur un terrain où on n'a quasiment aucune chance de rencontrer quelqu'un, sur l'essentiel de la balade, raconte Eric Corno. Et quand il fait beau depuis là-haut, on peut voir Bayonne, on peut voir l'océan, on peut voir Mont de Marsan. C'est vraiment un point de vue qui est assez extraordinaire. On est vraiment sur un sommet pas très haut, 1 625 mètres, mais avec un point de vue qui est vraiment extraordinaire par rapport à sa position."

Quelques précautions à prendre

Pour toute randonnée, il est essentiel de bien se préparer pour éviter les mésaventures. Il est important d'étudier l'itinéraire avant de partir. Il faut aussi vérifier les conditions météorologiques d'un côté, et la condition physique des participants de l'autre. Il est nécessaire de bien s'équiper en s'habillant de façon adéquat, en prenant un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions, de la nourriture et de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne.