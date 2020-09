Une photo de Sea Shepherd tourne sur internet dimanche soir. Crue, elle relance les tensions entre l'association de protection des océans et les pêcheurs bretons.

Les relations se tendent entre Sea Shepherd et les pêcheurs avec une photo choc

C'est une photo très partagée depuis dimanche soir sur les réseaux sociaux. Sea Shepherd diffuse une photo d'un chalutier du Guilvinec où l'on voit un marin montrer ses fesses aux membres de l'association qui explique : "Un petit avant goût de l’accueil que nous ont réservé les pêcheurs hier en attendant les images vidéo de leurs _manœuvres d'intimidation et de caillassage_."

Certains pêcheurs n'en peuvent plus

Sea Shepherd relate être en Bretagne pour "documenter les captures de dauphins dans les engins de pêche". Et ça fait gronder les pêcheurs : Cette association"pointe du doigt les pêcheurs et certains en ont ras-le-bol", répond Olivier Le Nézet, président du comité régional des pêches de Bretagne. "Les images sont malheureuses mais certains pêcheurs n'en peuvent plus car ils font des efforts pour éviter les captures accidentelles."