Les rencontres "lubrizolées" à Rouen : le collectif uni ne lâchera pas avant la condamnation de l'industriel

Deux ans jour pour jour après l'incendie de Lubrizol à Rouen, les associations de victimes sont toujours mobilisées et ne lâcheront rien avant d'obtenir gain de cause. Environ 200 personnes se sont rassemblées ce dimanche midi pour manifester dans les rues de Rouen.

"Depuis deux ans, on veut la vérité, on veut que Lubrizol soit lourdement condamné et on veut aussi faire avancer la loi, parce que si on ne prend pas de leçons de ce qu'il s'est passé à Rouen, ce sera véritablement un fiasco", explique Christophe Holleville, secrétaire de l'association des victimes de Lubrizol.

Est-ce que le monde de la chimie nous a mis en sécurité à Rouen deux ans après ? Je n'en suis pas tellement sûr - Christophe Houlleville

Dans le cortège, parti de la préfecture de Seine-Maritime, pour se rendre vers le site de Lubrizol, il y a Aubane, 11 ans, encore marquée par l'incendie du 26 septembre 2019. "De voir ces fumées noires (ndlr : en 2019) dans la cour de l'école, chez moi, ça m'a choqué. Il faut vraiment faire quelque chose", dit-elle. C'est sa maman Isabelle qui l'accompagne manifester. "On habite à Serqueux et on s'est rendu compte cet été qu'il y avait dans nos lichens 3126 microgrammes de HAP (hydrocarbures polycyclique) alors que le seuil d'alerte est de 1500", précise-t-elle.

Nos enfants, ma fille, ont manipulé ces suies et deux ans après, rien n'est effacé dans nos mémoires et cela nous inquiète toujours - Isabelle

Des agriculteurs touchés par la pollution due à l'incendie de Lubrizol sont aussi présents dans la manifestation rouennaise. © Radio France - Bastien Thomas

Les associations de victimes seront reçues mercredi au Sénat pour rendre compte aux élus. Les sénateurs avaient rédigé un rapport avec un certain nombre de mesures visant à améliorer la sécurité autour de sites classés Seveso. Les collectifs iront leur dire si, sur le terrain, elles ont été prises en compte.