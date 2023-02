Les réserves d'eau se remplissent bien en Vendée

Destinées à l'irrigation agricole, les 20 réserves de substitution, immenses réservoirs créés par le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autise , près de Fontenay-le Comte- sont actuellement remplies entre 70 et 100%. Les pompages autorisés dans la nappe phréatique jusqu'au 31 mars sont contrôlés et conditionnés. "Le remplissage des réserves se fait en fonction des niveaux de la nappe -rappelle Fabrice Enon directeur du syndicat - Il faut que la nappe se soit rechargée à minima pour pouvoir commencer à remplir les réserves. Nous sommes un syndicat mixte, donc notre vocation à nous, c'est la protection des milieux aquatiques et de la zone humide". Et en réponse aux détracteurs de ces réserves appelées également bassines, le directeur répond que "la plaine calcaire penche vers le marais et la nappe phréatique l'hiver est perchée au- dessus du marais, donc elle se décharge naturellement vers le marais. L'incidence est très faible par rapport à la décharge naturelle". Le Syndicat mixte bassin du Lay gère également 5 réserves.

ⓘ Publicité

Réserve de Nieul sud

"Il faut que la nappe phréatique soit rechargée a minima pour commencer à remplir les réserves", Fabrice Enon

Le niveau actuel de remplissage n'inquiète pas outre mesure Fabrice Enon:" C'est assez récurent d'être assez tardif en remplissage, on est dans le réchauffement climatique, et donc les pluies arrivent plus tardivement qu'avant". Cela étant, il a fallu réparer deux bassines saccagées l'été 2022 par des opposants et "à la fin de la campagne d'irrigation, il restait 50 % de la réserve qui n'avaient pas été utilisés -explique Stéphane Boulard, vice-président du syndicat mixte- Et il a fallu la vider. Et aujourd'hui, cette eau, elle nous manque. Il faut remplir". Les irrigants espèrent encore quelques averses d'ici fin mars pour approcher les 100 % de remplissage.