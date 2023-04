Les réserves d'eau se sont bien remplies cet hiver en Vendée

Les réserves d'eau sont à un bon niveau en Vendée. Les pluies de cet hiver et celles de mars ont rempli les barrages à plus de 90 %. Idem pour les cours d'eau, les nappes phréatiques et les réserves de substitution utilisées par les agriculteurs, vient d'indiquer le préfet de Vendée.

"Globalement, les pluies du mois de mars ont permis de finir de remplir nos ouvrages, indique Céline Maraval directrice adjointe de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en Vendée, que ce soit les ouvrages de stockage d'eau potable, puisque l'ensemble des barrages a atteint un niveau satisfaisant pour la saison. Et il en est de même pour les réserves à usage agricole, les retenues de substitution, pour lesquelles 100 % des ouvrages ont été remplis. On est à peu près dans une situation équivalente à l'année dernière en cette saison". Mais dès maintenant, le préfet et les services de l'Etat appellent chacun à consommer avec sobriété. "L'année 2022 a vraiment servi de référence. On ne pourra plus continuer comme on faisait auparavant. Il faudra avoir un usage raisonné de la ressource en eau" ajoute Francis Haessig de la DDTM.

"Les agriculteurs devront s'adapter au changement climatique, consommer avec sobriété", Gérard Gavory

Les agriculteurs qui utilisent les réserves de substitution, également appelées bassines, ont pu les remplir jusqu'au 31 mars, car le niveau des nappes phréatiques le permettait. Cet été comme les précédents, leurs prélèvements seront contrôlés. "Les agriculteurs pourront, en application des autorisations de prélèvement que je leur délivre, prélever cette eau qui est dans les réserves, précise le préfet de Vendée, si des dépassements sont constatés, nous relevons l'infraction et la justice prend des sanctions, l'an dernier du matériel a été saisi" rappelle Gérard Gavory.

Barrage de Mervent © Radio France - Yves-rene Tapon

