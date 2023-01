Les réserves d'eau toujours très basses en Creuse : l'agglo du Grand Guéret s'inquiète

Après une année 2022 marquée par trois canicules et une sécheresse , 2023 débute avec des réserves d'eau extrêmement basses en Creuse. Même en plein hiver, la situation est critique, notamment dans l'agglomération du Grand Guéret.

ⓘ Publicité

S'il ne pleut pas abondamment ces deux prochains mois, les élus craignent des restrictions dès le printemps. "Nous sommes très inquiets. La pluviométrie automnale n'est pas arrivée. D'habitude, les années précédentes, les captages remontent significativement, mais ce n'est pas le cas cette année. Nous sommes vraiment en déficit", soupire Jacques Velghe, le vice-président de l'agglomération en charge de l'eau.

La population appelée à limiter sa consommation même en hiver

Actuellement, les captages situés dans les massifs de Chabrières et du Maupuy ne produisent que 1.200 à 1.300 mètres cube par jour alors que les besoins de l'agglomération du Grand Guéret sont deux fois plus importants. Pour le moment la collectivité compense en puisant dans la rivière la Gartempe, mais s'il n'y a pas d'averse conséquente ces prochaines semaines, le niveau des cours d'eau risque également de baisser. L'agglomération demande donc aux citoyens d'être très précautionneux dans leur utilisation de l'eau et de traquer la moindre fuite dans leur maison.

Le manque d'eau est général, précise Geoffrey Mousnier, responsable du service ressources naturelles de l'agglo. "On a des petites réserves en Creuse du fait de notre situation géographique mais le problème est national." La Creuse avait déjà subi une importante sécheresse à l'été 2019, mais les pluies automnales avaient permis de recharger les réserves. "Cette fois, c'est un peu inédit, la sécheresse dure dans le temps, même au mois de janvier."

Guéret particulièrement en manque d'eau

Le cas est d'autant plus flagrant sur la commune de Guéret. "Dans les massifs de Chabrières et du Maupuy, il y a 46 ou 47 captages. Ils ne produisent actuellement que 1.200 à 1.300 mètres cube par jour alors que les besoins sont de 2.500 à 2.600 mètres cube." La différence est prélevée sur la rivière Gartempe.

Pour le moment, la Gartempe a un bon débit. Mais s'il ne pleut pas prochainement, elle pourrait aussi baisser et d'ici quelques mois, l'alimentation des vingt-cinq communes de l'agglomération en eau potable pourrait devenir un vrai casse-tête.

En attendant les averses, la seule solution est de réduire nos consommations. L'agglomération demande aux habitants d'être responsables afin de ne pas gaspiller. Il s'agit d'éviter les bains, de réparer les fuites.

Sur le long therme, l'agglo prévoit aussi de remplacer les canalisations vétustes qui laissent aussi filer l'eau potable. Mais il y a près de 900 km de tuyaux sur l'agglo, et la collectivité ne peut en réparer que 9 km par an.