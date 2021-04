Les réserves de la Sainte-Victoire et de la Tour du Valat inscrites sur la liste verte des aires protégées

Deux sites des Bouches-du-Rhône viennent d'être distingués au niveau international pour leur action sur la protection de la nature. La réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire et le domaine de la Tour du Valat font désormais partie de la "liste verte des aires protégées et conservées" dévoilée ce mardi par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette liste, qui existe depuis 2014 et comprend 59 sites à travers le monde, intègre seulement sept nouveaux sites en France, deux en Italie et pour la première fois un site en Suisse. Pour en faire partie, 17 critères sont retenus dans quatre domaines: "bonne gouvernance, conception et planification robustes, gestion efficace et résultats effectifs en matière de conservation", précise l'UICN.

La Sainte-Victoire et ses 1500 espèces vivantes

La réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire, qui s'étend sur 140 hectares protégés, revendique 1500 espèces vivantes, comme par exemple l’araignée « Zelotes metellus ». Déjà labellisée Grand Site de France, c'est la première réserve naturelle à vocation géologique du monde à figurer sur cette liste.

La Tour du Valat et ses zones humides protégées en Camargue

En Camargue, le domaine de la Tour du Valat est un centre de recherche pour la protection de la nature établi sur 3000 hectares. Toute l'année, ce sont des professionnels de la protection des zones humides et de leurs espèces qui y travaillent. Quelques 300 espèces d'oiseaux y sont notamment recensées depuis la création du domaine au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Des expériences en agriculture y sont également menées, pour observer comment concilier protection de la nature et travail de l'homme. Ainsi, des cultures de riz bio sont organisées dans des parcelles du domaine.

Sauf à de rares exceptions dans l'année, le site n'est pas ouvert au grand public. En revanche, les Marais du Verdier, une zone de 120 hectares située près du village du Sambuc, est accessible en permanence.

L'UICN était déjà connue pour la création des "listes rouges" des espèces menacées. La mise en avant de ces "listes vertes" depuis 2014 permet de mettre en lumière ceux qui œuvrent pour la protection de la nature et deviennent des références dans le domaine.