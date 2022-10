Les ressources naturelles de la Corse sont méprisées et détruites, dénonce le collectif Terra

Le collectif de protection de l'environnement Terra dénonce le projet de future route pénétrante à l'Est d'Ajaccio. Celle-ci devrait traverser l'ancien site de la gare de Caldaniccia, connu pour sa source d'eau thermale exploitée au 19ème siècle pour ses bienfaits sur les problèmes de peau et des voies respiratoires. Elle pourrait aussi "placer la Corse à la pointe sur la création d'énergie", précise le collectif, qui réclame des études sur la faisabilité de la création d'une centrale géothermique.

"Nous ne pouvons plus sacrifier nos richesses ! Il faut que les Corses en profitent", réclame Muriel Segondy, présidente du Groupement d'Ajaccio et de la région Corse pour la défense de l'environnement. "Dans le contexte géopolitique actuel, la chaleur de l'eau profonde qui se trouve sous nos pieds, pourrait permettre d'avoir une énergie pour alimenter le chauffage d'appartement, voire faire de l'électricité", explique la responsable de l'association, membre du collectif Terra.

Centrale géothermique

"En région parisienne, à Vélizy-Villacoublay, une centrale géothermique a été inaugurée en décembre 2021 pour permettre d'alimenter 12.000 logements en chauffage", poursuit la géologue Michèle Ferrandini. Ex-enseignante à l'Université de Corse, elle précise que l'exemple Francilien fait usage d'eaux à une soixantaine de degrés, alors que les eaux profondes de Caldaniccia dépassent les 100 degrés.

"Nous voulons des études publiques, menées par un expert indépendant", appuie Muriel Segondy, tout en rappelant qu'au moins trois sources du même type existent sur l'île, et que celle de Caldaniccia a déjà été reconnue comme ayant "un intérêt énergétique" par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en 1986. Un second avis publié par l'établissement public, daté de 2007, parlait d'un "site jugé particulièrement intéressant pour un projet de valorisation » et "sous couvert de faisabilité, l’eau pourrait sinon servir de chauffage aux constructions alentours".

Bienfaits pour la santé

En-dehors de l'exploitation de la ressource pour créer une énergie renouvelable, source d’indépendance énergétique et à faible émission de gaz à effet de serre (GES), Terra rappelle que les lieux sont connus la source d'eau thermale qui s'y trouve, très longtemps exploitée pour ses bienfaits sur les problèmes de peau et des voies respiratoires. Des études démontrant la qualité de cette eau ont été menées jusqu'en 1986. Le collectif regrette qu'elles n'aient pas été prises en compte lors de la réalisation du rond-point de Caldaniccia.

Cette ultra-urbanisation a-t-elle eu un impact sur la qualité de l'eau ? Terra s'interroge et réclame des analyses. Pour Jean-Nicolas Bornardi, qui habite le secteur depuis plus de 40 ans, une réhabilitation des Thermes de Caldaniccia permettrait de créer de l'emploi et de dynamiser une nouvelle économie touristique locale.