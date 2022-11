Les restrictions d'eau enfin levées pour la quasi totalité de l'Ardèche

Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont fait remonter les débits des cours d'eau sur l'ensemble du département, à l'exception du bassin de la Cance, dans le nord Ardèche, dont le niveau reste très bas. Les débits de l'Ouvèze, eux, sont revenus sous le seuil d'alerte, après les dernières pluies. La préfecture a donc décidé de lever les restrictions d'eau sur l'ensemble de l'Ardèche sauf sur ces deux bassins : le secteur hydrographique de la Cance reste placé en alerte renforcée et celui de l'Ouvèze en alerte.

ⓘ Publicité

Les restrictions d'eau sont levées sauf sur la Cance et l'Ouvèze

Des restrictions persistent dans le nord et le centre ouest du département

Plus aucun secteur n'est donc soumis à des interdictions de l'usage de l'eau à l'exception des deux bassins concernés. Il reste par exemple interdit de laver sa voiture hors stations de lavage professionnelles dans les bassins de l'Ouvèze et de la Cance. Reremplir sa piscine n'est autorisé que la nuit. Dans le secteur de l'Ouvèze, les pelouses et espaces verts ne peuvent être arrosés que trois jours par semaine et de 20h à 9h du matin.

Des restrictions restent en vigueur dans le bassin de l'Ouvèze. - Préfecture de l'Ardèche

Dans le bassin de la Cance, en alerte renforcée, l'arrosage des pelouses, ronds-points, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément est encore interdit (sauf pour arbres et arbustes plantés depuis moins de deux ans).