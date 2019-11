Les restrictions d'usage de l'eau sont levées dans le Puy-de-Dôme

Les rivières et ruisseaux ont retrouvé un débit suffisant

Puy-de-Dôme, France

Le mois d'octobre a été pluvieux. Les stations de Météo-France ont enregistré de 85 à 112 millimètres de pluies cumulées, c'est le double des précipitations habituelles pour un mois d'octobre. Des pluies qui ont permis de rétablir partiellement la situation très critique provoquée par la sécheresse estivale.

Cela ne veut pas dire que le déficit enregistré depuis le début de l'année est résorbé mais les cours d'eau ont retrouvé des débits supérieurs à la valeur de vigilance. Le débit reste tout de même encore assez bas sur certaines rivières comme le Cher, la Sioule, le Jauron, l'Artière ou encore l'Auzon.

Toujours en état de vigilance

Devant ce constat, la préfète du Puy-de-Dôme a donc décidé de lever les mesures de restriction des usages de l'eau, qui étaient en vigueur jusqu'au 30 novembre. Le département reste malgré tout en état de vigilance, d'autant plus que la situation hydrologique est toujours fragile. Un suivi quotidien continue à suivre la situation et la population est une nouvelle fois invitée à faire attention à sa consommation, éviter tout gaspillage et faire preuve de civisme.

Une bonne nouvelle tout de même: certaines nappes phréatiques ont été assez peu touchées par la sécheresse. Le niveau des nappes de la chaîne des puys et la nappe alluviale de l'Allier sont même très bien remplies.