Les riverains de l'aéroport d'Orly demandent une réduction du nombre de vols pour lutter contre le bruit

"C'est invivable !" Luc Offenstein, président d'OYE 349 (association de lutte contre les défenses aériennes) et vice-président du réseau DRAPO, (Défense des Riverains de l'Aéroport Paris Orly) est épuisé. Depuis 22 ans, cet habitant de Sucy-en-Brie se bat pour faire diminuer le bruit des avions qui volent au-dessus de sa maison. "On a une petite terrasse, un petit jardin, on ne peut pas en profiter. On se cloître à l'intérieur. Si on veut écouter la télévision, on monte le son, malgré les double-vitrages et l'insonorisation."

Ces bruits d'avions ont des conséquences fâcheuses sur sa santé. "On a un avion toutes les minutes 30" précise-t-il. "On ne dort pas. On dort avec les avions. On s'endort après le dernier avion qui passe. le problème c'est que si on essaye de dormir vers 23h30, et qu'un avion arrive au dernier moment avec un déchaînement de bruit car il est en retard, ça nous réveille. Ca a un impact énorme sur la santé. D'après plusieurs études réalisées, c'est jusqu'à 6 mois-un an de vie perdue en bonne santé."

L'association OYE 349, présidée par Luc Offenstein, se bat depuis plus de 20 ans contre les nuisances sonores de l'aéroport d'Orly © Radio France - Laurent Borde

A la question de savoir s'il y a une solution pour améliorer le situation, Luc Offenstein explique qu'il y en a plusieurs. "La première, c'est de favoriser les transports ferrés pour tout ce qui concerne les liaisons en métropole. Après, si certains veulent continuer à prendre l'avion, il y aura peut-être des avions électriques. Il faut aussi savoir être sage et ne pas faire n'importe quoi. Il faut que chacun se limite en se disant que prendre l'avion, même une fois par an, c'est déjà beaucoup. C'est déjà trop."

"On vit avec. On s'habitue..."

Le voisinage direct de Luc Offesnstein n'est pas du même avis. Ce n'est pas un problème pour Catherine, responsable du poney club situé juste en face de la maison du président d'OYE 349. "Ca ne me gène pas au quotidien" explique-t-elle. "Je suis là depuis 1968, Orly était là. Ils seront encore là. Que voulez-vous faire?" Aux voisins qui se plaignent, elle a envie de leur dire, dans un éclat de rire, "n'habitez pas là! Si on n'aime pas les voitures, on n'habite pas autour du périph! C'est une nuisance, c'est certain. Surtout les départs en vacances l'été mais Orly on ne peut rien y faire. D'un autre côté, on a la chance, comme il y a Orly derrière, de garder la forêt. C'est peut-être un avantage..."

Lorsqu'on lui demande si le bruit incessant des avions ne dérange pas ses animaux, elle répond aussitôt "vous les trouvez stressés? Franchement, je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai un âne, des moutons, des chèvres. et ça va." Stéphanie, qui habite le centre de Sucy, reconnaît qu'elle entend les avions et qu'elle "préfère entendre les animaux, c'est certain. On vit avec. On s'habitue." Ce n'est pas le même son de cloche pour Jean-Marc. Cet habitant de Valenton, explique que lorsqu'il entend les avions "décoller ou atterrir, c'est une horreur. On a l'impression qu'ils rasent les immeubles. La nuit, on ne peut pas laisser la fenêtre ouverte, sinon on ne dort pas."

Le rassemblement des élus et des associations de riverains des aéroports de Roissy, Orly et du Bourget est prévu ce mardi soir à 18h, devant le ministère des Transports. ils espèrent être reçus par le ministre Clément Beaune, ou par son directeur de cabinet pour demander le plafonnement des aéroports (autrement la réduction du nombre de vols quotidiens) et l'extension d'une heure du couvre-feu qui est actuellement de 23h30 à 6h et durant lequel aucun avion ne décolle ni n'atterrit.