Une association de riverains s'inquiète de la possible prolongation d'utilisation du circuit Bugatti du Mans

Les riverains du circuit envisagent d'envoyer un courrier au préfet pour qu'il n'autorise pas une utilisation prolongée du circuit du Mans. Ils s'inquiètent du bruit que cette extension des horaires pourrait engendrer. Lundi, une lettre a déjà été envoyée en ce sens par deux conseillers départementaux aux autorités préfectorales. Les socialistes Isabelle Cozic-Guillaume et Christophe Counil mettent en avant une décision de justice prise en faveur d'Albigeois qui ont fait condamner un circuit automobile pour non respect du code de la santé en raison des nuisances sonores.

"Nous ne sommes pas à égalité avec l'ACO !"

Une condamnation qui pourrait faire jurisprudence espère aussi Jocelyne Pinon. Cette habitante d'Arnage et présidente de l'association de riverains ASDEN souhaiterait avant tout convaincre le préfet, avant d'envisager une solution judiciaire. "Nous ne sommes pas à égalité avec l'ACO" reconnaît aussi cette militante anti-bruit dont le combat remonte à plus de 40 ans. Consciente du poids économique du circuit en Sarthe, Jocelyne Pinon réclame ni plus ni moins que le statu quo. Un compromis avait en effet trouvé il y a des années avec l'ACO pour une utilisation quotidienne du circuit de 9h à midi puis de 14h à 18h. Des dérogations sont autorisées 35 jours par an, durant lesquels les fous de sports mécaniques peuvent rouler autant qu'ils le souhaitent. C'est bien sûr le cas pour les 24H, le Grand Prix de France, Le Mans Classic, ainsi que les journées tests et les journées d'essais qui vont avec.

65 décibels maximum

L'ACO fait valoir que lors de la pause méridienne, en fin de journée ou en tout début de matinée, les voitures ne produiraient que 65 décibels et qu'il n'y aurait pas des bolides de course, mais des véhicules de tourisme, donc moins bruyants."Mais qui va venir mesurer le bruit, quelle garantie aurions-nous ? Si c'est un essai et que des riverains se plaignent, qui arrêtera cet essai " s'insurge Jocelyne Pinon. Pour l'Automobile Club de l'Ouest, il s'agirait de développer son activité de séminaires alors que l'ACO a été fortement impacté par la crise et qu'il a dû réduire ses effectifs. Or, cette activité supplémentaire profiterait également à l'économie locale du tourisme.

Un test grandeur nature prochainement organisé par l'ACO

"Un test avait été réalisé en 2014 avec des voitures de séries sportives sur ces plages horaires /8h-9h / 12h-14h/ 18h-20h/, les mesures acoustiques n'avaient fait part d'aucun impact sonore significatif," fait savoir la communication de l'ACO qui rappelle qu'un test grandeur nature sur le circuit sera prochainement organisé en présence des représentants d'associations de riverains.