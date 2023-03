Les rivières iséroises aussi basses que "fin août" pour l'ouverture de la pêche à la truite

L'ouverture à la pêche à la truite est toujours marquée d'une croix rouge dans le calendrier des passionnés mais cette année, elle sera particulière en Isère. Le niveau des rivières et cours d'eau du département est digne d'une fin de mois d'août d'après la Fédération de pêche de l'Isère alors ce samedi 11 mars pour fêter l'ouverture, il faudra se rapprocher des rivières de montagne, un tout petit peu plus abondantes.

"On avait jamais connu des eaux avec un niveau si bas pour l'ouverture" assure le président de la Fédération Hervé Bonzi. "Toutes les rivières de coteaux qui sont alimentées par la fonte des neiges, des glaciers" comme celles de Belledonne, de l'Oisans, du Taillefer, "il n'y a pas des niveaux importants mais il y a encore de l'eau pour aller à la pêche. Après, pour tout ce qui est rivière de plaine", à partir de Voiron et La-Côte-Saint-André, "on a des rivières qui nous font soucis. C'est plutôt des niveaux de fin août."

Dans le magasin Nico Pêche à Bourgoin-Jallieu, les leurres sont prêts pour l'ouverture samedi 11 mars. © Radio France - Noémie Philippot

Un été très compliqué si la pluie n'arrive pas

Hervé Bonzi et tous les pêcheurs attendent donc la pluie "parce qu'on ne passera pas l'été si jamais il n'y a pas des gros coups d'eau." La situation est telle que des passionnés hésitent avant d'acheter leur permis de pêche pour la saison. Il coûte 105 euros pour pêcher dans toute la France, 81 pour pêcher en Isère.

Dans son magasin spécialisé de Bourgoin-Jallieu, Nicolas ressent bien cette hésitation. "Cela freine vraiment le business" estime le gérant. "Comme l'ouverture de la truite, c'est vraiment une ouverture pour les rivières, c'est un peu compliqué. Les pêcheurs sont très réticents pour prendre le permis."

Yves a repris la pêche depuis son départ en retraite et cette année, il a justement "attendu la dernière minute pour acheter le permis" faute d'être sûr de pouvoir pêcher dans de bonnes conditions. La passion l'a emporté sur l'état des rivières. "On espérait cette semaine car il y avait des prévisions assez favorables, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de précipitations."

Nicolas et son équipe, dans le magasin de pêche de Bourgoin-Jallieu © Radio France - Noémie Philippot

"Il n'y a carrément plus d'eau"

La Bourbre, la rivière qui passe à Bourgoin-Jallieu est dans un état "critique" d'après Vincent, pêcheur depuis une dizaine d'années et vendeur au magasin. "Il n'y a carrément plus d'eau, c'est vrai que ça va être difficile." Face à cette situation, il estime que les pêcheurs vont devoir être très délicats avec les poissons. "Il faudra être de plus en plus respectueux. Essayer de relâcher le poisson le plus vite possible, pêcher sans ardillon pour le décrocher le plus vite possible. Surtout, le laisser le moins possible en-dehors de l'eau et essayer de le manipuler le moins possible pour le relâcher dans des bonnes conditions."

En démarrant la saison avec des rivières dans cet état et peu de neige en montagne, les pêcheurs craignent une situation catastrophique dans les mois à venir.