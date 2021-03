Les sables du Sahara, le retour : nouvel épisode de pollution de l'air en Creuse

Comme la semaine dernière, les vents de sud nous apportent de nouveau des poussières désertiques en provenance du Sahara, selon Atmo, l'observatoire régional chargé d'évaluer la qualité de l'air. Le taux de particules PM10 et PM2,5 augmente : la qualité de l'air est donc mauvaise ce mercredi 3 mars.

En conséquence, la préfecture de la Creuse déclenche une procédure d'information et de recommandation. Aucune restriction à ce stade, mais des conseils pour les plus fragiles (femmes enceintes, jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques ou souffrant de pathologies) : mieux vaut rester chez vous.

Ces particules peuvent vous faire tousser, irriter vos yeux, et même avoir des effets sur le système cardio-vasculaire. Si vous ressentez une gêne respiratoire, il faut contacter un professionnel de santé.