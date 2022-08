Les salles de cinéma débutent leur transition écologique

Grosses consommatrices d'énergie, les salles de cinéma et leurs installations ne sont pas très "vertes". Alors les exploitants investissent pour diminuer leurs besoins. Entre nécessité économique et ambition environnementale.

Qu'il fait bon se mettre au frais dans une salle de cinéma par ses temps de canicule… Sauf que cette fraîcheur a un coût énergétique. Climatisation, projecteurs, éclairage… les postes de dépense sont nombreux, alors les exploitants tentent de faire des économies. "Dans les halls c'est de la LED partout de plus en plus, des systèmes de présence de façon à ce que dans les sanitaires la lumière ne reste pas allumée pour rien. _On a des référents économie d'énergie dans nos cinémas qui sont là pour mettre en place les bonnes pratiques_", assure Richard Patry, le président de la chambre syndicale des cinémas normands.

Projecteurs et climatisation consomment le plus

Outre ces efforts, les exploitants investissent. Notamment pour optimiser le système de climatisation. C'est le cas au cinéma, Le Palace aux Andelys (Eure). Depuis les travaux il y a 5 ans, le système de pompe à chaleur a été optimisé. L'air émanant de la salle est traité de suite, puis mélanger à une arrivée d'air neuf. Un ordinateur calcule s'il faut réchauffer ou non cet air, en fonction de la température nécessaire en salle, souvent aux alentours de 20 degrés Celsius. Une optimisation qui participe à la réduction de 30% de la facture énergétique du site.

Au dernier étage du Palace, la centrale connectée permet de choisir la température dans chaque salle. © Radio France - Pierre Frasiak

Autre poste important de consommation énergétique, les projecteurs. Actuellement les projecteurs au gaz sont majoritaires. Mais des projecteurs au laser, moins gourmands en énergie, se développent. Même si leur prix reste élevé selon Alain Surmulet, le directeur général de Nord ouest exploitation cinémas : "Le laser c'est la source de demain. Mais le coût d'un équipement laser est le double d'un équipement xénon [le gaz utilisé dans les projecteurs actuels]". Vous pourrez découvrir ce nouveau type de projecteur laser dans la grande salle de l'Omnia, à Rouen, dès sa réouverture en septembre.