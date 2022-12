Les sangliers disparaissent de la Drôme et le loup n'y est pas pour rien, selon les chasseurs

La Fédération de chasse de la Drôme, s'inquiète de la raréfaction du grand gibier dans la Drôme, en particulier du sanglier. Les chasseurs mettent en cause notamment le loup. En 2018, vingt-mille sangliers ont été prélevés dans la Drôme. Chiffre divisé par deux en 2021. Cette année seulement sept à huit-mille sangliers devraient être tués.

Une baisse très importante entrainée par la forte présence du loup selon Michel Sanjuan, vice-président des chasseurs de la Drôme en charge du loup et du grand gibier. "On décompte au moins 250 de ces prédateurs", une donnée que ne confirme pas les services de l'Etat mais "cette présence est excessive" selon le numéro deux de la fédération drômoise. "En plus de tuer une grande partie des animaux, il fait, en plus fuir les troupeaux de sangliers dans les zones les plus soumises aux attaques. En conséquence, on peut parfois se retrouver avec des hordes de cinquante individus dans les endroits les plus épargnées du département".

La disparition du mouflon est-elle liée à la multiplication du loup ?

"Les chiffres sont vertigineux" constate Michel Sanjuan ; "Il y a une vingtaine d'années, on dénombrait au moins 900 mouflons dans le département, aujourd'hui on en compte une quinzaine tout au plus". Le chasseur met là aussi en cause le loup qui aurait décimé les animaux dès son apparition dans le département. Tout comme les éleveurs, la Fédération 26 explique que la cohabitation est impossible avec le loup "sous peine de voir la faune sauvage disparaître". Pour Michel Sanjuan, "si on ne change pas le statut d'animal protégé du loup, on court à la catastrophe".

Meute de loups photographiée dans la Drôme par la Fédération de chasse 26. - Fédération de chasse de la Drôme

L'économie de chasse de la Drôme en péril à cause du loup

La Drôme est un territoire de chasse particulièrement prisé par les chasseurs des départements voisins qui viennent particulièrement chasser le sanglier. À cause de leur raréfaction, de moins en moins de chasseurs se rendraient dans la Drôme constate la Fédération de la Drôme. "Rien que parmi nos adhérents, on a perdu au moins 350 chasseurs cette année". Il s'établit maintenant à 10 000 chasseurs drômois.

Pourtant, "il reste encore des gros gibiers", déclare Michel Sanjuan. "On a encore du cerf, du chevreuil, et quand même un peu de sanglier".