Les sangliers proches des villes, la chasse est ouverte

Les sangliers posent problème. Ils détruisent les cultures et peuvent causer des accidents de la route.

La population de sangliers est en augmentation. Ce phénomène touche toute la France, mais aussi plusieurs pays européens. Mais dans l'Hérault, les sangliers sont particulièrement nombreux, comme les départements de l'arc méditerranéen. En cause, un environnement propice, avec une végétation qui offre une nourriture abondante à ecs animaux. Et cette année, les importants rendements en fruits forestiers, comme les glands, ont favorisé la reproduction de l'espèce. C'est une espèce très prolifique quand elle trouve à manger, et entre très tôt en période de reproduction. Les lais peuvent se reproduire à moins d'un an. On a eu un hiver avec énormément de fruits forerstiers donc on se retrouve avec des animaux qui sont en très bon état pour reproduire. D'où l'augmentation de la taille et de la viabilité des portée

Le réchauffement climatique est un facteur supplémentaire, car il réduit la mortalité des plus jeunes. "Nous avons constaté qu'à l'époque, une femelle faisait une portée tous les ans. Aujourd’hui on est plutôt à trois portées tous les deux ans. On avait beaucoup de mortalité chez les jeunes qui était due à un contexte froid. Sur une portée de cinq marcassins, deux ou trois survivaient. Aujourd’hui, on a quasiment 100% de réussite au niveau de la reproduction", constate Pascal Arnaud, de l'Office français de la biodiversité.

Les sangliers se rapprochent des zones périurbaines pour diverses raisons. Ils y sont peu chassés, en raison de la sécurité. Organiser des battues en milieu urbain est très compliqué. Ces animaux y trouvent cependant suffisamment de nourriture et parviennent à y vivre et s'y reproduire. L'augmentation générale de la population les pousse également vers la ville. "Les zones rurales étant déjà occupées par le sanglier, des individus se trouvent en recherche de territoire se rapprochent des villes", explique Pascal Arnaud. Dans le département, le littoral offre des zones très favorables aux sangliers. Protégées, elles ne sont pas chassées.

La ville est allée vers la campagne et la frontière naturelle . De la garrigue on passe à la ville et il n'y a plus de frontière pour ces animaux. Les sangliers sont des animaux très opportunistes. Ils se retrouvent dans des secteurs où ils ont tout ce qu'ils recherchent : la tranquillité, de l'eau et de la nourriture. Ils vont jusqu'à faire les poubelles. Certaines personnes pas habituées leur donnent à manger.

L'objectif d'ouvrir au 15 août c'est d'organiser des battues pour limiter les dégats sur les cultures. pas le gros de la période mais permet de Le 15 août est une période où on a plus de motivation. C'est une période où le raisin commence à murir. A cette période on peut avoir de gros dégats dans les villes. Donc même sis c'est compliqué on demande aux chasseurs d'intervenir pour éviter les dégats dans les vignobles. On demande aux chasseurs d'intervenir pour limiter les dégâts sur les cultures.

200 000 sangliers sont prélevés dans le département. "malheuresement à l'heure actuelle ne suffit pas". peuvent chasser du 1er juin à fin mars. Jusqu'au 15 août, les chasseurs peuvent organiser des battues sur la demande d'agriculteurs lorsque les asngliers commettent des dégats la chasse du sangliers est efficace au niveau des prélèvement à partir de fin septembre.

Max Allies, Président de la fédération départementale de chasse

La plus grosse partie du prélèvement se fait sur les mois d'automne et d'hiver.Ce qu'on nous demandons aux chasseurs c'est de ne pas se limiter.