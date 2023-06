EN IMAGES - Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or se préparent aux feux de forêt à Volnay

Deux feux de bois se sont déjà déclarés en Côte-d'Or, alors que nous ne sommes qu'au mois de juin. Avec les fortes chaleurs et la sécheresse, ces incendies devraient logiquement se répéter cet été. Pour s'y préparer, les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or organisent des simulations, en situation réelle. Ce mercredi 14 juin, la formation se déroulait à Volnay.

Une répétition générale

Il ne manque que les flammes, mais tout le reste de l'intervention est plus vraie que nature. Une fois le lieu du faux incendie communiqué, le chef de groupement Mickaël Regazzoni donne le départ. Trois camions, et une dizaine de pompiers se mettent en route. Sur place, le groupe décide d'attaquer l'incendie sur le flan droit, explique Régis Deza, contrôleur général du SDIS 21 : "le chef de groupe choisit un côté, il a toujours un flan gauche, un flan droit et une tête de feu. Là, les engins sont en train de simuler une attaque flan droit".

Sauf que tout ne se passe pas comme prévu : le feu virtuel devient indomptable et menace les pompiers et les engins, l'ordre est donc donné de faire demi-tour... en plein milieu de la forêt, sur un chemin à peine assez large pour laisser passer un camion ! "Et encore, là, on y va doucement", relativise l'adjudant-chef Boutier, au volant de l'engin. Une fois en lieu sûr, le chef de groupement Mickaël Regazzoni lance le "système d'autoprotection", c'est-à-dire "un arrosage qui est fait le long du véhicule de manière à le protéger et en même temps un appel d'urgence", explique le sapeur-pompier. Il s'agit en fait de refroidir la carrosserie, les pneus pour éviter que le feu se propage, et évidemment rafraichir les pompiers, à l'intérieur du camion. Quand la température devient à nouveau respirable, le groupe peut repartir une fois les renforts arrivés.

EN IMAGES - la simulation d'incendie à Volnay

Plusieurs camions étaient mobilisés © Radio France - Pauline Boudier

Le matériel utilisé pendant les feux de forêt a été testé. © Radio France - Pauline Boudier

Immersion dans le camion des sapeurs-pompiers de Côte-d'Or © Radio France - Pauline Boudier

Le système d'autoprotection, une sorte d'arrosage sert à protéger les pompiers et le matériel © Radio France - Pauline Boudier

Le drone sert à guider les équipes au sol © Radio France - Pauline Boudier

Un nouveau plan pour anticiper les incendies

Lors de cette journée, le préfet de Côte-d'Or, Franck Robine a annoncé un nouveau plan renforcé de surveillance des massifs forestiers. Tous les services de secours concernés (sapeurs-pompiers, gendarmes, Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité) seront mobilisés pour patrouiller les forêts côte-d'oriennes. "L'idée c'est aussi de les mettre en contact, car le plus important c'est d'intervenir vite pour éviter que l'incendie se développe", précise Franck Robine.