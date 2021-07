Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sur le qui-vive face au risque d'incendies dans les massifs

Ils sont plus vigilants que jamais en ce début de saison des feux de forêt, ce 1er juillet. Les pompiers des Bouches-du-Rhône sont prépositionnés dans les massifs prêts à s'attaquer au moindre feu naissant. Le dispositif "feu de forêt" est mis en place pour tout l'été jusqu'au mois de septembre.

"Les groupes d'intervention servent à déployer une force de frappe conséquente face à tout départ de feu." - Le capitaine Jean François Galibert - Le chef de colonne du groupement ouest des sapeurs-pompiers

En plus d'une dizaine d'hommes et de femmes positionnés sur le terrain, des véhicules capable de transporter jusqu'à 12.000 litres d'eau, de quoi noyer des feux naissants de petite taille. En cas d'incendie plus conséquent, les sapeurs-pompiers font appel aux Canadair, Dash et autres hélicoptères bombardiers d'eau.

"Le Canadair, c'est le soldat du ciel avec une force de frappe considérable, les Dash aussi qui emportent 10 tonnes d'eau ou de retardant." - Le lieutenant Bourgoin, chef de groupe

Avec le vent et la sécheresse qui commence à s'affirmer, une centaine de soldats du feu et leurs camions veillent au grain dans ces massifs proches de la Côte Bleue. L'an dernier, de gigantesques incendies autour de Martigues et Port-de-Bouc avaient ravagé plus de mille hectares, dont deux campings.