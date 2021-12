Vous pouvez déjà déposer vos sapins, si vous n'en voulez plus, dans les points de recyclage. Ils ont ouvert ce lundi matin, deux jours à peine après Noël dans la plupart des villes de nos deux Charentes. Elles les transforment le plus souvent en broyat qui est parfois redistribué aux habitants.

Les sapins ne se jettent plus en Charente et Charente-Maritime, ils se recyclent

On ne devrait plus, en principe retrouver des sapins à l'abandon dans les rues après les fêtes. Toutes les grosses communes de Charente et Charente-Maritime proposent de les recycler, et mettent en place des points de collecte. C'est le cas depuis ce lundi à Angoulême.