Les sénateurs deux-sévriens défendent une loi de "compétitivité agricole", critiquée par les écologistes

Une "régression environnementale". Voilà comment les écologistes du Sénat décrivent ce projet de loi, soutenu largement par la majorité de droite du Sénat. Ce texte "pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France" est discuté depuis ce mardi 16 mai au Palais du Luxembourg. Une première mesure permettant au ministre de l'Agriculture de suspendre une décision de l'agence de sécurité sanitaire (Anses) relative aux produits phytosanitaires, a d'ailleurs été adoptée contre l'avis du gouvernement. "L'idée est de ne pas sur-transposer les dispositions européennes, d'aller plus loin que les contraintes mises en place pour nos voisins européens", explique le sénateur Gilbert Favreau.

Deux amendements pour moins de recours contre les bassines

Gilbert Favreau et Philippe Mouiller, les deux sénateurs Les Républicains des Deux-Sèvres ont déposé deux articles en faveur des mégabassines, ces retenues d'eau pour l'irrigation agricole qui font tant débat dans le département. L'idée est de limiter le nombre de recours juridiques possibles contre ces projets pour accélérer leur construction. Ils proposent "une concertation large en amont des projets d’envergure ayant vocation à prélever et stocker de l’eau à des fins agricoles, dans le but de faciliter le consensus local".