Les services de l'État sur le pont pour prévenir les risques d'accidents industriels en Île-de-France

Pour limiter les risques d'accidents industriels, les 120 inspecteurs de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) en Île-de-France multiplient les contrôles. En 2020, ils ont mené 1.619 inspections, soit 13% de plus qu'en 2019.

La Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports en Île-de-France - Photo d'illustration

Vingt ans après la catastrophe d'AZF à Toulouse et deux ans après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a-t-on tiré les leçons de ces accidents industriels ? Pour limiter les risques, les services de l'Etat sont sur le pont, notamment la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. En Île-de-France, les 120 agents de la DRIEAT sont mobilisés pour inspecter les 12.000 sites susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions.

Plus de contrôles menés en 2020, malgré le confinement

L'an dernier, les 120 inspecteurs ont mené 1.619 contrôles en Île-de-France, contre plus de 1.400 inspections en 2019. Ces inspections sont en hausse constante depuis plusieurs années, cela fait partie d'une volonté nationale. L'État veut en effet enforcer la présence des inspecteurs de l'environnement sur le terrain. Les inspections se concentrent sur des activités industrielles ou de production, mais "cela peut être aussi du traitement de déchets ou de la production d'énergie, on n'est pas toujours sur une production manufacturée", affirme Jean-Marc Picard, directeur adjoint à la DRIEAT.

Cette présence accrue "traduit un engagement fort malgré les conditions sanitaires", salue Jean-Marc Picard, directeur adjoint à la DRIEAT

Ces contrôles "visent à examiner en profondeur la conformité d'un site à la règlementation". Parmi les exigences que doivent respecter les exploitants pour limiter les risques : cela concerne "par exemple les conditions de stockage des produits, faire en sorte que les produits soient dans des contenants de bonne qualité et que s'il devait y avoir une fuite elle soit retenue pour qu'elle n'aille pas polluer les cours d'eau", détaille Jean-Marc Picard.

Des sanctions en hausse

Lorsque des non-conformités, des écarts aux règles, sont identifiées, les sanctions tombent. "Sur le volet administratif, nous avons mis en 2020 201 mises en demeure, nous avons pris 16 suspensions d'activités", explique Félix Boileve, chef du service prévention des risques à la DRIEAT. Le nombre de suspensions d'activités a d'ailleurs doublé en un an. Des exploitants non conformes ont aussi reçu 24 amendes administratives ou astreintes, chiffre en hausse de 30% sur un an. Pour mettre fin aux mauvaises pratiques, des poursuites pénales peuvent enfin être décidées : en 2020, les inspecteurs de la DRIEAT ont dressé par exemple 82 procès verbaux.

Pour accentuer son rôle de gendarme, la DRIEAT organise également des actions dites "coups de poing", réalisées de façon inopinée qui ciblent un thème ou un lieu précis. Les inspecteurs ont ainsi découvert 12 sites illégaux de déchets en Seine-et-Marne. Ces infractions relevées ont fait l'objet de 5 suspensions d'activités et 9 arrêtés de mise en demeure.

En juin 2021, une inspection "coup de poing" a été menée dans une centaine d'entrepôts d'Île-de-France, notamment concernant les risques d'incendie. Les inspecteurs ont alors constaté comme "problème récurrent le difficile accès aux issues de secours, soit par encombrement soit par obstruction de ces issues de secours", détaille Félix Boileve. 21 entrepôts présentaient d'ailleurs des écarts suffisamment importants pour que soient décidées 21 mises en demeure.

Des inspecteurs mobilisés avant même l'installation des sites

Les inspecteurs de la DRIEAT ne font pas que sanctionner, leur travail consiste aussi à faire de la prévention. Ils encadrent ainsi plusieurs chantiers en Île-de-France. Ils accompagnent des projets la conversion des mobilités. La DRIEAT intervient ainsi sur plusieurs sites de la RATP dans son projet de modernisation des bus. "Lorsqu'une flotte de bus passe à cette technologie, on crée un centre de maintenance, cela affecte des unités industrielles qui se transforment et ce sont des dossiers sur lesquels nous intervenons pour que la prévention des risques et leur insertion dans le quartier local se fassent dans de bonnes conditions", décrit Jean-Marc Picard.

Les agents de la DRIEAT travaillent également sur le chantier de dépollution sur les terrains de la future piscine olympique à Saint-Denis. À l'occasion de ce chantier, "des excavations d'ampleur doivent être réalisées jusqu'à une profondeur maximale de 14 mètres incluant la purge des terres impactées de la zone de battement de la nappe". Des précautions sont mises en œuvre, assure Jean-Marc Picard : "On fait en sorte que les émissions à l'air soient captées dans des grandes tentes canalisées et traitées et ça fait l'objet de contrôles".

Un effort de transparence

En Île-de-France, la DRIEAT adoptera l'an prochain une volonté nationale d'information du public. Ainsi, à partir de 2022, tous les rapports d'inspections seront publiés en ligne.

"Faire connaître les risques et nos actions pour améliorer la maîtrise des risques par les exploitants"

On pourra y voir "le contexte de l'inspection, une description de l'activité, les raisons qui nous ont amenées à visiter le site et les constats effectués par l'inspecteur, et en particulier les potentielles non-conformités identifiées", précise Félix Boileve, chef du service prévention des risques à la DRIEAT. Ces rapports seront rendus publics au fil de l'eau sur le site Géorisques.