Les services espace-vert berrichons se forment au changement climatique

Des étés caniculaires, des pics de chaleur dès le mois de juin, une sécheresse qui dure... autant d'éléments qui mettent à mal, chaque année, la végétation et compliquent sérieusement le travail des agents des espaces-verts. Face à cette nouvelle réalité, le CPIE Brenne Berry propose des rencontres entre élus et agent d'entretien de différentes communes berrichonnes pour un retour d'expérience, un échange de bonnes idées.

ⓘ Publicité

Ils sont donc une vingtaine, venus d'une demi-douzaine de communes du Berry, à avoir répondu à l'appel ce mardi 25 octobre, pour une rencontre à Buzançais. La ville indrienne n'a pas été choisi au hasard : depuis 5 ans, ses équipes pratiquent le zéro pesticide et travaillent à améliorer la qualité des sols, choisir de nouvelles espèces plus adaptées ou bien utiliser de nouveaux paillages.

"Ici, nous avons planté dans de la toile biodégradable recouverte d'un paillis à base de noyaux de pêches et d'abricots concassés conçu pour durer 15 ans" explique Guillaume Forestier, le responsable du service. Un paillis qui permet de retenir l'eau et d'éviter aux adventices de pousser.

Végétaliser les cours d'école

Plus loin, il désigne une allée de jeunes chênes : "Nous avons choisi de planter cette variété parce que sa racine plonge profondément dans le sol et donc va chercher l'eau plus loin et est plus vite autonome".

Une élue de Mâron suit la visite avec attention : "Nous avons déjà arrêté tout ce qui est plantes en pot et jardinière, trop gourmandes en eau et qui demandaient trop de travail. Nous voudrions aller plus loin, et végétaliser la cour de l'école. Le tout goudron, ce n'est plus possible ! "

Une vingtaine d'élus et d'agents des espaces verts ont participé à cette journée d'échange proposée par le CPIE Brenne Berry © Radio France - Gaëlle Fontenit

Tous explique être là autant par souci écologique qu'attiré par l'argument économique : économie d'eau, gain de temps pour le service espace-vert, moins de gaspillage dans l'achat de plants, etc. Mais si eux sont convaincus, leurs administrés demandent parfois à l'être...

Changer les mentalités

"Dès qu'il y a un peu d'herbes folles sur le trottoir, certains se plaignent. Et c'est pire avec le cimetière" raconte une élue. Guillaume Forestier reconnait que le message a parfois du mal à passer : "Ce sont des générations qui ont été habituée à ce que ce soit "propre" et donc sans herbe. Mais avec de la pédagogie et de la communication, on arrive à expliquer les choses".

D'autres rencontres seront ainsi organisées par le CPIE dans les semaines qui viennent.