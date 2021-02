Les sirènes d'Orano vont retentir ce mardi dans la Hague

Pas de panique si vous habitez la Hague et que vous entendez se déclencher ce mardi les sirènes d'Orano. Il s'agit d'un exercice comme il y en a tous les 3 ans. Un exercice nucléaire de crise en conditions réelles qui aura lieu sur deux jours, les 2 et 3 février.

Cet exercice nucléaire est tenu secret d'un maximum de personnes jusqu'au dernier moment. Du coup on ne connaît ni l'heure, ni le lieu mais dès que les alertes retentiront, la direction de l’usine mobilisera ses personnels et en informera les pouvoirs publics. Puis selon l'évolution de la situation, le préfet de la Manche pourra alors décider de déclencher le fameux PPI. Le Plan Particulier d'Intervention qui précise dans un rayon de 2 à 5 Kms les moyens matériels, humains et prévient la population par téléphone, sirènes ou en utilisant les médias.

Améliorer la sécurité de tous

L'objectif de cet exercice nucléaire sur le site d'Orano La Hague c'est de mesurer les temps d'intervention des secours, d'analyser la prise en charge des blessés ou encore de vérifier les moyens d'alerte. L'Autorité de Sécurité Nucléaire, les forces de l’ordre, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, le SAMU et il associera aussi les élus locaux. Tous devront ensuite en tirer les conclusions et voir s'il y a des points à améliorer dans les différents maillons de la chaîne. Ces données serviront à un bilan détaillé. Sachez qu'il n'y aura en revanche aucune incidence sur le fonctionnement réel de l’usine. Les ateliers continueront à travailler normalement. Reste une inconnue et là pour tout le monde : la météo qui sera elle aussi prise en compte lors de cet exercice fictif.