La sureté des sites nucléaires normands "globalement satisfaisante" selon l'ASN

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Flamanville (à gauche) et l'EPR (à droite). 14 novembre 2017.

"L'action de l'Agence de sureté nucléaire a été assez résiliente en 2020", selon le délégué territorial de la division de Caen Olivier Morzelle. Les 29 agents ont réalisé 188 inspections (il y en avait eu 200 en 2019) :

64 dans les centrales de Flamanville (deux réacteurs de 1300 MWe), Paluel (quatre réacteurs de 1300 MWe) et Penly (deux réacteurs de 1300 MWe)

12 sur le chantier de l'EPR de Flamanville

63 sur des installations du "cycle du combustible", de recherche ou en démantèlement

42 dans le domaine du nucléaire de proximité

7 dans le domaine du transport de substances radioactives

En 2020, 22 événements significatifs ont été signalés, tous de niveau 1.

Encore du pain sur la planche à la centrale de Flamanville

"Un gros travail a été fait à la centrale de Flamanville, mais il y a encore du boulot", explique l'ASN. Malgré des efforts, le site manchois, placée sous surveillance renforcée en septembre 2019 après des difficultés relevées lors des deux visites décennales, reste en queue de peloton. "Un certain nombre de parties de l'installation ont été remises à neuf. Par exemple, des générateurs de secours à moteur diesel. Et des améliorations dans la détection des anomalies sur le terrain. Des écarts, dont certains dataient de la conception du réacteur, ont pu être mis en évidence", explique Adrien Manchon, chef de l'antenne caennaise de l'ASN. Des défaillances persistent dans certaines activités et l'ASN "sera vigilante à la bonne application des pratiques, notamment par les salariés des entreprises prestataires".

Tout comme à Penly et Paluel (Seine-Maritime), les performances en terme de radioprotection des salariés sont à améliorer. "L’ASN considère que les performances de la centrale nucléaire de Flamanville dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont en retrait par rapport à l’appréciation générale portée sur les centrales nucléaires d’EDF", souligne le gendarme du nucléaire dans son bilan. En 2021, EDF devra transmettre à l’ASN un plan d’action révisé afin de cibler les axes d’amélioration restant à mettre en œuvre.

Piquages de l'EPR : position de principe après l'été

Sur le chantier de l'EPR de Flamanville, l'autorité indépendante a indique qu'elle prendra "après l'été" une "position de principe" sur les propositions faites par EDF pour résoudre les problèmes sur les trois piquages, trois raccordements de tuyauterie, du circuit primaire principal (en contact avec le cœur du réacteur). "On ne peut pas exclure la rupture de ces soudures", avait d'ailleurs expliqué le patron de l'autorité fin mai. EDF semble privilégier la pose de colliers de maintien, "pour éviter des fuites si elles devaient advenir", confie Adrien Manchon. Solution qui permettrait à l'énergéticien de rester dans les clous de son calendrier d'une mise en service de l'EPR fin 2022.

Enfin, EDF devra aussi tenir compte du retour d'expérience de l'incident de l'EPR de Taishan, en Chine, à la mi-mai 2021. "Un défaut d'étanchéité sur les crayons combustibles", a été constaté sur un EPR en fonctionnement", a indiqué le chef de l'antenne normande de l'ASN, Adrien Manchon. Incident qui avait entraîné, selon le gouvernement chinois, une accumulation de gaz radioactifs sur le site.

Dans son bilan, l'ASN a également pointé du doigt l'entreprise Orano La Hague. Selon le gendarme du nucléaire, la "maîtrise du risque incendie" s'est dégradée en 2020. Les travaux de mise en conformité ont pris du retard. En février 2020, une plateforme d'entreposage du linge avait était victime d'un incendie. L'ASN se dit "très attentive" aux délais d'intervention et à l'organisation des secours en cas de feu.