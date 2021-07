Le nettoyage du Ventoux après le tour de France était plus facile : comme les spectateurs devaient monter à pied, ils ont emporté un pique-nique plus léger... et laissé moins de déchets.

Les spectateurs du Tour de France ont moins sali le Ventoux cette année. La préfecture a estimé que 150 à 200.000 personnes étaient au bord de la route de la 11e étape. Malgré une double ascension du Ventoux, les spectateurs ont laissé moins de déchets cette année. Davantage de poubelles avaient été placées sur la route du Ventoux. L'interdiction de monter en voiture a allégé le sac des spectateurs... et forcément, moins de victuailles, ca fait moins de déchets à ramasser le lendemain. Le département, l'agglomération Carpentras Comtat Venaissin mais aussi les éco-gardes du Ventoux , l'université populaire du Ventoux et le Parc naturel régional du Ventoux ont ramassé l'équivalent d'une grosse benne de déchets. C'était 20 tonnes en 2009.

Monter à pied pour laisser moins de déchets

Anthony Roux, le responsable nature au Parc Naturel du Ventoux est satisfait de découvrir un Ventoux moins sale aprés le tour de France : "on est globalement satisfait car on trouve moins de déchets que les étapes précédentes. Tout un travail en amont avait installé des poubelles supplémentaires, des opérations de collectage. Cantonner le public a permis de cantonner aussi les déchets. Lorsque les gens doivent monter à pied ou en vélo, ils laissent moins de déchet".

Propreté surprenante

les yeux rivés au sol, Louise traque les plastiques entre les pierres au bord de la route. L'éco-garde du Ventoux marche des heures pour nettoyer le pierrier jusqu'au Chalet Reynard : "il faut repérer entre les pierres les plastiques d'emballage des barres énergétiques des cyclistes et éviter de marcher sur les fleurs". Dans la forêt, Joël de l'université populaire du Ventoux ramasse les mêmes déchets : "du plastiques, des canettes, tout ce qui vient des pique-niques. Mais on est étonné : c'est relativement propre cette année.Il y a eu un grand ménage dans l'accès des véhicules; les gens montent à pied donc ils grimpent légers et laissent moins de déchets". Trois camions étaient prévus mais une seule benne est remplie. Cathy vient d'ajouter un sac : "on est agréablement surpris par cette propreté ! On a trouvé des déchets directement en sacs au bord de la route".

Message pour le Tour de France : ramasser vos colliers de serrage en plastique

Les cyclistes amateurs sont revenus sur le Ventoux et ils apprécient ce nettoyage. Ils le disent à Jeanne, une autre éco-garde : "beaucoup de monde nous dit 'merci' pour le nettoyage. On l'entend dans toutes les langues". Mais la jeune femme pointe un déchet très particulier, les colliers de serrage en plastique : "vous voyez, là, ces liens plastiques qui servent à accrocher les publicités. Ils sont coupés mais pas ramasser. Alors elle demande aux organisateurs du Tour de France de ramasser à l'avenir ces colliers en plastique". L'équivalent d'une grosse benne de déchets a été collecté cette année. En 2009, c'était 20 tonnes.

Les éco-gardes du parc du Ventoux traquent les déchets des spectateurs du Tour de France © Radio France - Philippe Paupert

Du sommet au pied de la forêt du Ventoux, Anthony Roux (Parc Naturel du Ventoux) traque les déchets © Radio France - Philippe Paupert