Les stations de lavage creusoises vont-elles pouvoir continuer à fonctionner ?

La sécheresse s'aggravant de semaine en semaine, la Direction départementale des territoires de la Creuse regarde de plus en plus précisément qui consomme quoi. Le dossier des stations de lavage va être rouvert ce vendredi matin en comité sécheresse.

Département Creuse, France

Officiellement, depuis le dernier arrêté sécheresse de la Préfecture de la Creuse, seules les stations de lavage recyclant au moins 80% de l'eau utilisée sont censées être ouvertes. Dans les faits, personne ne peut dire si l'arrêté est respecté ou non. Deux avertissements ont bien été dressés au cours de l'été par l'Agence française de biodiversité, mais impossible de placer un agent devant chaque station.

Mais la sécheresse devenant de plus en plus préoccupante au fur et à mesure que les semaines passent, la Direction départementale des territoires - le service chargé de la surveillance de l'application de l'arrêté - va regarder de plus prêt le fonctionnement des stations de lavage.

Au cas par cas, ligne par ligne

La DDT a demandé à chaque station creusoise de lui fournir des documents précis, détaillant son système et expliquant comment l'eau est recyclée. Ces documents vont être étudiés et le cas de chaque station sera examiné au cours du comité sécheresse du mois de septembre qui va se dérouler ce vendredi 20. L'examen va se faire ligne de lavage par ligne de lavage. Le système n'est en effet pas le même selon la technique utilisée (karcher ou rouleaux par exemple).

Une station qui globalement ne recycle pas 80% de son eau pourrait par exemple être autorisée à garder ouverte les lignes qui recyclent efficacement, tout en devant fermer celles qui gâchent le plus d'eau.

La DDT a également fait des contrôles au cours de l'été au golf de Gouzon. La question s'est en effet posé de savoir si l'étang qui sert à arroser les greens était relié ou non à la nappe phréatique ou à une rivière. La réponse est non, l'étang est bien une retenue d'eau pluviale, l'association qui gère le golf est donc parfaitement en droit de pomper dans son étang pour arroser.