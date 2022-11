Les stations de ski azuréennes font le plein de réservations avant la saison d'hiver

Inflation ou pas, la fréquentation des stations de ski ne connait pas la crise ! Colette Fabron, la maire de Saint-Etienne de Tinée se félicite des réservations à Auron : "On aura une fréquentation record pour noël, pour les vacances de février on est déjà à 85% de remplissage et en janvier ça commence déjà à rentrer, on sent vraiment un engouement pour la montagne et pour cette saison d'hiver."

ⓘ Publicité

Un avant et un après Covid

Pour Colette Fabron, les gens ont plus que jamais besoin de s'aérer. "On sent que la montagne a une cart à jouer, les gens ont envie de venir dans des lieux paisibles où ils peuvent se ressourcer."

L'ouverture partielle du domaine skiable d'Auron est prévu pour le 26 novembre, la grande ouverture pour le 4 décembre et les conditions sont propices pour le moment : "les premiers flocons sont déjà tombés, les températures sont négatives et on commence à fabriquer de la neige de culture" se félicite la maire.