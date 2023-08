Les stations de ski des Vosges à l'épreuve du dérèglement climatique

Plusieurs scientifiques de Météo France et de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Dans leur étude publiée sur "Nature Climate Change" , ils prophétisent la disparition de 91% des stations de ski en Europe d'ici 2100, 98% dans les Pyrénées et 93% dans les Alpes. Forcément, le massif des Vosges, à plus faible altitude, pourrait tout simplement voir la neige quitter définitivement ses contrées.

ⓘ Publicité

Diversifier dès maintenant

Ainsi, les professionnels du secteur de la neige préparent déjà cette éventualité, même si elle est encore dans un futur lointain. "Une échelle temps qui est assez éloignée de mes préoccupations même si je suis attentif aux évolutions que le territoire peut subir", confie Jean-Yves Remy, le PDG de "Labellemontagne", l'exploitant de la station de La Bresse. Ce dernier a néanmoins déjà commencé à envisager une diversification de son activité. "Par exemple au col de la Schlucht, où une luge 4 saisons est en projet." Mais dans le même temps, il s'agit de maintenir le secteur neige qui reste une part non négligeable de son activité. "Une activité qui va encore durer un certain temps et que l'on va encore faire durer."

Le département également est en train de travailler la transition, lui qui profite de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année grâce au tourisme. Un schéma départemental qui devrait mener bien au-delà de notre décennie sera ainsi voté d'ici la fin de l'année. "Il faut vraiment qu'on change de braquet et que l'on essaye de réfléchir collectivement à un modèle peut-être avec un peu moins de neige", explique Franck Perry, le vice-président du département en charge du tourisme. Ce modèle est d'ailleurs à l'étude à Ventron , dont la station pourrait justement rouvrir cette hiver.