Les sylviculteurs de l'Indre bénéficient de l'aide de l'Etat pour renouveler leurs forêts

Le changement climatique oblige les propriétaires des forêts de l'Indre à agir pour préserver leurs bois en plantant de nouveaux arbres. Fransylva 36, la fédération de syndicats des forestiers privés de France dans l'Indre réunissait vendredi 1er octobre 2021 son assemblée générale annuelle à Neuillay-les-Bois. A l'ordre du jour : "les plantations face au changement climatique". Dans le cadre du plan France Relance, l'association bénéficie d'une enveloppe de 150 millions d'euros pour renouveler 45 000 hectares de forêt au niveau national.

Les forêts recouvrent 20% du territoire du département de l'Indre, 90% de ces forêts sont privées. Fransylva 36 estime à 185 hectares les besoins de renouvellement forestier.

"Jusqu'à présent beaucoup de sylviculteurs se contentaient de la régénération naturelle, explique Laurence de Gressot, la président de Fransylva Indre. Aujourd'hui ce n'est plus suffisant, nous comme donc obligés de passer par la plantation. C'est un investissement important; Le renouvellement d'une parcelle d'un hectare coûte entre 4000 et 5000 euros estime la sylvicultrice. "On achète les plants, ensuite il faut les mettre en place. Il y a aussi un facteur important, la pression du gibier dans certains secteurs, qui nous oblige à protéger le plant, c'est un coût supplémentaire. Le sylviculteurs ont besoin d'être aidés dans cette pérennisation de la forêt."

Des essences inégalement menacées

Si la situation des forêts de l'Indre n'est pas critique dans son ensemble, Laurence de Gressot observe certaines pertes importantes, notamment sur certaines parcelles de sapins en Brenne. Mais l'attention de Fransylva Indre se porte davantage sur les chênes pédonculés, plus typiques de la région. Ces arbres souffrent particulièrement d'un appauvrissement et d'un assèchement des sols forestiers. Leur population est répartie de manière relativement homogène sur le département. "Dans certains parcelles, vous voyez des arbres qui meurent", témoigne Laurence de Gressot.

Gros plan sur une branche de chêne pédonculé. - Gilles Péris y Saborit/licence Creative Commons

"Notre rôle de sylviculteur c'est d'implanter ces espèces plus résistantes pour renouveler et faire perdurer la forêt dans le temps", poursuit-elle. Les chênes pédonculés, plus sensibles, sont remplacés par des chênes sessiles. " Ce sont des arbres qui sont déjà présents dans le département", assure la présidente de Fransylva Indre. "On cherche à implanter des variétés plus méridionales. On en est pas encore au chêne vert mais on commence à implanter des chênes pubescents, par exemple. Jusqu'à présent on utilisait des plants ou des graines de vallée de la Loire. A présent on utilise du matériel qui vient de Charente ou du Poitou par exemple."