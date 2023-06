Les Terres de Nataé à Pont-Scorff accueillent désormais quatre tortues de Madagascar

Ce sont les petites nouvelles aux Terres de Nataé. Le parc zoologique de Pont-Scorff, accueille désormais quatre tortues radiées de Madagascar. Deux femelles et deux males en provenance du zoo de Munich. Gustave, Tanja, Kléo et Twist, âgés entre 10 et 14 ans "se portent à merveille" selon le parc zoologique. Cette arrivée fait partie d’un EEP, programme européen de conservation, mis en place à l’échelle internationale dans le but de maintenir les populations.

Une espèce en danger critique d'extinction

Connue également sous le nom de tortue étoilée du fait des dessins de sa carapace, cette espèce de reptile est originaire du Sud de Madagascar. Pesant un poids d’environ 15 à 20 kg, la tortue radiée de Madagascar se nourrit principalement de plantes et d’herbes, mais elle est également capable de manger des cactus.

La tortue radiée est l’une des espèces de tortues les plus menacées au monde et se trouve sur la liste rouge des espèces en danger critique d'extinction dans leur milieu naturel. En cause notamment, le braconnage et le trafic. Massivement capturées, les tortues radiées sont surtout vendues en Asie comme porte-bonheur et symbole de longévité.

Récemment ouvertes au public, les Terres de Nataé soutiennent déjà six associations pour la protection du binturong, du panda roux, des panthères du Sri Lanka, des lémuriens, des grands félins africains et du ara de Lafresnaye.