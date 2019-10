Les Toqués du cèpe

Silence ça pousse en Lozère. Les chapeaux des premiers cèpes sortent tout doucement de leur cachette dans les bois Lozériens. La grande course aux champignons est lancée et il n'y en aura pas pour tout le monde !

Gardois et lozérien partage un point commun. Leurs amours inconditionnels des champignons et particulièrement du cèpe. Le cèpe est le roi des champignons et en ce moment ils pointent le bout de son nez en Lozère. Mieux vaut être rapide et marcher à pas de loup pour ne pas se faire piquer son coin à cèpes. Saïd Makhloufi est allé à la rencontre des cueilleurs de cèpes au col de Messeguin près de Bagnols les Bains. Sur le parking du col de Messeguin, il n’y a plus de places pour se garer.

Du monde aujourd'hui pour ramasser les cèpes

En ce lundi après-midi, ils sont nombreux à se balader dans les bois justes en face du parking. Je suis venu pour faire une petite balade explique Bruno mais un panier et un couteau le jeune homme ne trompe personne. Il est venu cueillir des cèpes et après une après-midi dans les bois le panier est plein.

Un petit kilo de quoi faire une bonne omelette

Bruno a pris sa journée pour venir aux champignons

Un kilo en une après-midi pour Bruno

Dans les bois, les cueilleurs s’évitent, regarde derrière eux pour s’assurer que personne ne les suit. Logique pour Loïc Robert patron de champi Lozère. "Le ramasseur refuse de parler du champignon et des quantités ramassés. La plus grande crainte du cueilleur c’est de voir son coin piller par les autres."

Loïc Robert patron Champi-Lozère

Dans son dépôt situé à Mende, Loïc reçoit tous les jours la visite de ramasseurs de cèpes, là aussi la discrétion est de mise. Tôt le matin les premiers ramasseurs de cèpe passent la porte. 3 jeunes garçons se sont levés à l’aube pour aller chercher des champignons. "_En ce moment on y va tous les jours expliquer l’un d'eux. Debout à 6h du matin et on cherche jusqu’à 9 h. Ça nous permet d’avoir un peu d’argent de poche » ._Car Loïc Robert fait du négoce de champignons depuis 2013. Champi Lozère achète donc des cèpes et autres champignons à des ramasseurs. Et les revend ensuite à des revendeurs qui font les marchés par exemple, à des grossistes ou à des restaurateurs. Bien sûr, le cèpe est le produit roi. Surtout le cèpe de Lozère qui est très apprécié, les plus grands restaurants montpelliérains adorent conclut Loïc.

Loïc Robert fait du négoce de champignons depuis 2013. Champi Lozère achète donc des cèpes et autres champignons à des ramasseurs.

Nouvelle réglementation de la cueillette des champignons en Lozère

Il est rappelé qu’en vertu du droit de propriété, les champignons appartiennent au propriétaire du sol où ils se développent. Une tolérance est cependant admise. Ainsi, sur les parcelles dont l’accès n’est pas réservé ni matérialisé par des panneaux visibles implantés en limite des propriétés concernées, la cueillette à caractère familial est tacitement autorisée dans les limites de 10 litres/personne/jour pour toute espèce de champignons sauf la pleurote de Panicaud, dite "oreillette" qui est limitée à 2 litres/personne/jour. Ces limites ne s’appliquent pas aux propriétaires et ayants droit des terrains concernés. Sur les terrains dont l’accès est réservé et matérialisé, tout ramasseur de champignon en dehors du propriétaire et de ses ayants droit doit être porteur d’une autorisation écrite du propriétaire.

Cet arrêté est applicable dans le département de la Lozère à l’exclusion du coeur du Parc national des Cévennes qui dispose d’une réglementation spéciale.