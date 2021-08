Les tortues exotiques, ces intruses qui colonisent nos parcs urbains

Les tortues de Floride, ou tortues à tempes rouges, pullulent dans les parcs strasbourgeois. Les familles aiment bien les regarder se dorer la carapace au soleil. Elles font pourtant partie des espèces invasives.

Une colonie de tortues à la Citadelle - Jean-Yves Georges

Carnivores durant leurs jeunes années, ces tortues exotiques se nourrissent de petits poissons, de larves d'insectes voire de canetons.

Que faire de ces hôtes indésirables ? La Ville de Strasbourg prend le problème très à cœur. Un chargé de mission dédié à "l'animal en ville" va être recruté prochainement.

Les tortues strasbourgeoises pourraient être regroupées sur un site dédié ou alors stérilisées puis relâchées dans les parcs, où elles distraient les promeneurs.

Jean-Yves Georges, directeur de recherche au CNRS et à l'IPHC, Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, à Strasbourg, observe ces intruses depuis longtemps : "c'est quelque chose qu'on a mis en évidence récemment et ça risque de devenir un gros problème. Les tortues à tempes rouges se reproduisent efficacement à la Citadelle. "

"On voit leur capacité d'adaptation, leur capacité à investir un territoire. Or la tortue à tempes rouges est sur le liste des cent espèces les plus invasives au monde!"

Jean-Yves Georges observe les tortues à la jumelle © Radio France - Corinne FUGLER

La cistude d'Europe privée de sa place au soleil

En dehors des villes, ces tortues exotiques peuvent mettre en péril la cistude, la tortue européenne que les défenseurs de l'environnement s'efforcent actuellement de réintroduire dans l'espace naturel rhénan. La cistude, elle, est une espèce protégée.

Les différentes espèces de tortues, invasives et autochtones, sont en compétition territoriale. Elles se disputent notamment les rives ensoleillées des cours d'eau alsaciens.

Le parc de la Citadelle à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

La tortue, prédateur du canard

Les tortues exotiques sont d'ailleurs également en rivalité territoriale avec les canards. Dans le parc de la Citadelle, elles occupent les nids fabriqués par les palmipèdes.

"Elles monopolisent les zones ensoleillées qui sont aussi habituellement utilisées par d'autres espèces", constate Jean-Yves Georges. "Les tortues sont capables d'attraper un caneton par la nageoire, de l'emmener par le fond jusqu'à ce qu'il se noie, pour ensuite le consommer!"

A la Citadelle, le chercheur a recensé 55 tortues exotiques appartenant à onze espèces différentes.