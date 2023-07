Les trois tigres du Refuge de l'Arche partagent désormais le même enclos à Château-Gontier

Après une mise en contact en plusieurs étapes, Kaïro, Magnolia et Uvalisa partagent désormais le même enclos.

Le 1er juin 2023, le Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne a accueilli deux jeunes tigresses ukrainiennes. "C’est une aventure humaine d’une grande force pour l’ensemble de l’équipe", confie Jean-Marie Mulon, directeur du Refuge, dans un communiqué. L'opération, qualifiée de "placement d’urgence" par la Fondation Brigitte Bardot, était organisée depuis l'automne pour rapatrier les deux félines, victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Le financement du transport jusqu’au Refuge de l’Arche, qui s'élevait à 6.000 euros, a été assuré par la Fondation Brigitte Bardot et l'humoriste Raphaël Mezrahi, engagé pour la cause animale.

Depuis leur arrivée, Magnolia et Uvalisa, 2 ans, ont été isolées pendant un mois afin de procéder aux contrôles sanitaires d’usage. Elles ont également été stérilisées puisque le Refuge est adhérent d’un réseau européen de refuges et de sanctuaires (EARS) qui interdit la reproduction. Fin juillet, il était donc temps de les mettre en contact avec Kaïro, le mâle du Refuge, âgé de 5 ans et bien connu des visiteurs. Le Refuge détaille dans un communiqué cette mise en contact qui s'est effectuée en plusieurs étapes : visuelle dans un premier temps, c’est-à-dire à travers les grilles des loges intérieures. Celle-ci est indispensable pour que l’équipe animalière puisse observer les comportements de chacun.

Aucune agressivité n’a été constatée

Avant la rencontre physique, l’étape olfactive était nécessaire. Les trois tigres ont donc échangé leurs parcs pour découvrir les odeurs de leurs congénères. Pour terminer ce parcours d’acclimatation, et comme aucune agressivité n’a été constatée, la décision d’avancer la mise en contact physique, prévue initialement début août, a été validée. C’est ainsi que les trois tigres se sont retrouvés dans les mêmes enclos, vastes d’environ 2.000 m².

Les soigneuses du Refuge se félicitent de cette mise en contact puisqu'elles ont observé que Kaïro était moins proche de l’Homme depuis l'arrivée des tigresses. Désormais, constatent-elles, il a repris sa place de mâle et a même changé physiquement au niveau de sa tête