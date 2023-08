Les vendanges commencent à Nice, la cuvée 2024 du vin de Bellet sera-t-elle bonne ou mauvaise ?

Une vingtaine de personnes participe à ces premières vendanges du château de Crémat sur les hauteurs de Nice en cette fin du mois d'août. C'est le travail d'une année qui donne ses fruits aujourd'hui. Les grappes sont plus petites, mais de qualité.

Christophe est vendangeur. Il est l'un des cinq salariés permanents du domaine. Pour lui, ce raisin est tout simplement parfait : "Il est sain ce raisin, il n'a pas une pourriture... juste parfait ! On a la quantité et la qualité. Cette année, c'est parti pour être même mieux que l'année dernière qui était déjà une belle surprise. On craignait la sécheresse mais on a obtenu une dérogation pour l'arrosage. On a arrosé les jeunes vignes seulement".

Vignoble © Radio France - Sébastien Germain

Un vin unique

C'est le seul vignoble en France cultivé dans une grande agglomération. Toutes les terres, sur une vingtaine d'hectares, sont positionnées sur la commune de Nice.

Pour cette récolte du jour, les vendangeurs du château de Crémat s'occupent d'un hectare. Ils remplissent de grappes des caisses de dix kilos. Elles sont ensuite immédiatement transportées à la cave pour que le raisin refroidisse. "Le but c'est d'être le plus rapide possible pour éviter la détérioration des grains de raisin, explique Alain Valles, vigneron au château de Crémat. On coupe, on met dans la cagette et on emmène le plus vite possible à la cave. Au final, pour la fabrication d'une bouteille de vin, il faut deux ans de travail : un an de viticulture et un an de transformation d'élevage, puis la mise en bouteille."

"Ici pour les vendanges, c'est l'enfer"

La vue est magnifique. Positionnés sur les collines niçoises, les vendangeurs ont une vue unique sur une partie de la Côte d'Azur. La vigne pousse sur la rive gauche du fleuve Var, on peut apercevoir les Alpes au nord. La Méditerranée se cache au sud. Un lieu sublime, mais le terrain est surtout difficile d'accès. Pour Christophe, "ici c'est la misère. Il y a des endroits tellement pentus que l'on ne peut mettre que deux lignes de vignes. La suivante, celle en dessous, se retrouve quatre mètres plus bas. Le sol ? Ce n'est pas un cadeau. Il n'y a que des cailloux. Le matériel souffre autant que les hommes. Mais bon on fait un vin d'exception. On a un terroir unique !"

Ces grappes de raisins ramassées, puis transformées, nous pourrons gouter ce vin du château de Crémat à partir du mois de mars 2024 pour les rosés et les blancs, et en décembre pour les rouges.

Neuf vignerons sont regroupés sous l'appellation Bellet .